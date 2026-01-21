Prihlášky na stredné školy sa budú podávať po novom, čo sa zmení? Rodičia sa musia o výbere rozhodnúť skôr, prijímanie bude prebiehať elektronicky

Videonávod pre rodičov: Ako podať prihlášku na strednú školu?
Zdroj: eprihlasky.iedu.sk
Už vo februári čaká školákov a ich rodičov veľké rozhodovanie: budú vyplňovať prihlášky na stredné školy, bilingválne aj osemročné gymnáziá. Na papiere však už môžu zabudnúť. Ministerstvo školstva prichádza s novinkou – systémom ePrihlášky, ktorý zároveň mení pravidlá pre všetky deti hlásiace sa na talentové školy a gymnáziá, obchodné akadémie či odborné školy.
Školáci, ktorí sa majú stať od septembra tohto roku prvákmi, si budú môcť podávať prihlášky od 8. februára. Zaregistrovať sa, prezerať si profily jednotlivých škôl či zisťovať podmienky prijatia je na stránke eprihlasky.iedu.sk možné už teraz.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) hovorí o ePrihláške ako o jednotnom systéme, ktorým sa má vyriešiť niekoľko dlhodobých problémov. „Riešime dlho kritizované zbytočné papierovanie, ale aj stres a starosti rodičov, akým spôsobom a akú školu si nakoniec vybrať,“ uviedol Drucker na tlačovej konferencii. Podľa neho má projekt prispieť k tomu, aby vytvoril pravidlá, ktoré sa nebudú obchádzať, a celý proces má spraviť čo najjednoduchším, najspravodlivejším a najrýchlejším. Čo to však bude znamenať v praxi?
Na školy bude prijímať „automat“
Najväčšou novinkou v prijímaní na stredné školy je zavedenie takzvaného „automatu“, ktorý vyhodnotí všetkých uchádzačov naraz a určí, na ktorú školu sa žiak dostane. Kľúčové bude poradie, ktoré rodič uvedie. Poradie odborov na prihláške má vyjadrovať skutočný záujem dieťaťa o štúdium na jednotlivých školách. Na prvom mieste bude tá, kam chce ísť najviac, na ďalších miestach alternatívy. Toto poradie sa bude dať zmeniť do 20. februára. Neskôr už bude záväzné, preto je dôležité dobre si výber premyslieť.
Cieľom zmeny je, aby sa neopakovala situácia z minulých rokov, keď boli niektoré miesta blokované žiakmi prijatými na niekoľko škôl a ďalšie deti sa dostávali na rad až v dodatočných kolách. Samotné stredné školy si naďalej zachovajú vlastné kritériá prijímania. Po prijímacích skúškach zostavia rebríček uchádzačov podľa dosiahnutých bodov. Do hry potom vstúpi práve „automat“, ktorý zohľadní tri veci naraz – výsledky žiaka, kapacitu jednotlivých odborov a najmä jeho preferencie.
V praxi to bude vyzerať tak, že ak žiak splní podmienky na viacerých školách, automat ho priradí na tú, ktorú mal uvedenú vyššie. Na ostatných odboroch sa zobrazí ako neprijatý z dôvodu prijatia na preferovanejší odbor. Systém sa spustí len raz po skončení prijímačiek na netalentové odbory a jeho výsledok bude podkladom pre oficiálne rozhodnutie škôl.Čítajte viac Drucker: Prihlášky bude možné podať elektronicky, najbližšie na stredné školy
Ako príklad si predstavme žiaka, ktorý si na prihláške vyberie štyri rôzne odbory. Na prioritné miesto dá gymnázium, kam chce ísť najviac, na druhé konzervatórium, na tretie obchodnú akadémiu a ako štvrtú možnosť strednú odbornú školu.
Najskôr sa budú konať talentové skúšky na konzervatórium. Talentové skúšky musia na školách prebehnúť do 1. apríla. Ak ich žiak úspešne zvládne a konzervatórium ho zaradí medzi prijatých, stále ešte môže ísť aj na prijímačky na gymnázium, keďže to má uvedené ako vyššiu prioritu. Prijímačky na netalentové odbory prebehnú až od 4. do 12. mája. Ak by však uspel na gymnáziu, automat ho priradí práve tam a miesto na konzervatóriu sa uvoľní pre ďalšieho uchádzača. Ak by sa stalo, že žiak nesplní kritériá na gymnázium, systém sa posunie na ďalšiu voľbu v poradí, teda na konzervatórium. Ak bude úspešný tam, ostatné dve školy sa už nebudú brať do úvahy. Rovnaký postup platí aj pri netalentových odboroch. Dôležité je, že žiak môže byť prijatý len na jeden odbor.
Predseda Združenia stredných škôl Odborového zväzu školstva Peter Danko považuje za mínus tejto zmeny záväzné poradie odborov na prihláške. „Vytvorí to tlak v tom, že si žiaci a rodičia budú musieť už dopredu rozmyslieť, čo je ich priorita, a zohľadniť, či majú známky a výsledky na to, aby sa dostali na danú školu a odbor,“ myslí si. Práve preto ministerstvo zdôrazňuje, aby rodičia poradie škôl dobre zvážili a nedávali na prvé miesto „skúšobne“ školu, o ktorú dieťa v skutočnosti nemá najväčší záujem.
Podľa Danka boli zmeny odprezentované príliš neskoro. „Nemali by sa meniť pravidlá počas školského roka, v budúcnosti to bude iste fungovať efektívne,“ uviedol pre Pravdu. Zmenu však víta, podľa neho prinesie zjednotenie agendy a prehľadnosť systému.
Rezort školstva spúšťa systém ePrihlášky
Ako podať prihlášku?
Rodičia budú môcť prihlášku na strednú školu podať viacerými spôsobmi – klasicky v papierovej podobe, elektronicky cez štátny systém ePrihlášky alebo prostredníctvom školského informačného systému, akým je napríklad EduPage.
Ak sa rodina rozhodne pre papierovú formu, základná škola bude mať povinnosť takúto prihlášku dodatočne nahrať do centrálneho systému, aby sa s ňou mohlo ďalej pracovať elektronicky. Pri podaní cez školské aplikácie sa údaje prenesú automaticky, hoci konkrétny postup sa môže mierne líšiť podľa poskytovateľa systému.Čítajte viac Do škôl prichádza výučba „po novom“, čo čaká rodičov a žiakov? Sedem veľkých zmien, ktoré prináša školská reforma
V prípade podania elektronickej prihlášky sa budú môcť rodičia registrovať cez slovensko.sk prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom alebo cez registračný formulár. V prípade registrácie cez formulár bude potrebné uviesť osobné údaje, ako e-mailová adresa, ktorá bude nahrádzať prihlasovacie meno, meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo (pri občanoch Slovenska) a dátum narodenia, pohlavie, krajina trvalého pobytu (pri občanoch iných krajín).
Následne pri vytvorení prihlášky rodič vyplní údaje o dieťati a požadované budú aj údaje o druhom zákonnom zástupcovi. Na webe ePrihlášky je zverejnený videonávod pre rodičov, ktorí sa rozhodli podať prihlášku na strednú školu elektronicky.
Rodičia budú môcť v prvom kole uviesť na prihláške najviac štyri odbory – maximálne dva talentové a dva netalentové. Rozhodujúce bude ich poradie, ktoré sa po 20. februári už nebude dať meniť. Ak žiak splní podmienky na viacerých školách, systém ho priradí na tú, ktorú má uvedenú vyššie, a na ostatných miestach sa automaticky uvoľní priestor pre ďalších uchádzačov.
Proces prijímania na stredné školy krok za krokom
- Výber školy a odboru: Na portáli si rodičia a žiaci môžu v časti „Nájsť školu“ porovnať jednotlivé stredné školy a odbory.
- Kontrola potrebných príloh: Portál obsahuje aj prehľad dokumentov, ktoré môžu byť v špecifických prípadoch potrebné.
- Podanie prihlášky: Rodič sa zaregistruje, vyplní elektronickú prihlášku, priloží požadované dokumenty a odošle ju škole.
- Overenie na základnej škole: Základná škola preverí správnosť údajov. Ak niečo chýba alebo nesedí, požiada rodičov o doplnenie.
- Pozvánka na prijímačky: Stredná škola následne cez portál informuje uchádzačov o termíne a mieste prijímacej skúšky.
- Vyhodnotenie prijímacieho konania: Škola vyhodnotí výsledky skúšok a ďalšie kritériá, každému uchádzačovi pridelí body a vytvorí poradie.
- Rozhodnutie o prijatí: Výsledok sa objaví v sekcii „Elektronická výveska“. Ak žiak prijatý nebude, rozhodnutie dostane aj poštou alebo do elektronickej schránky.