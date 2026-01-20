V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

Výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami platia na severe Prešovského kraja. Teplota by ojedinele mohla klesnúť na mínus 20 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varovali meteorológovia.
V ostatných okresoch východného Slovenska aj v strede krajiny očakáva ústav miestami teploty pod mínus 15 stupňov Celzia. Platia výstrahy prvého stupňa. Varovania pred mrazmi majú vstúpiť do platnosti o 23.00 h a platiť by predbežne mali do stredy 09.00 h.
Pozor si na juhovýchode Slovenska však treba dať aj na hmlu. Dohľadnosť v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou, kde platia výstrahy prvého stupňa, môže klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ. Výstrahy majú zostať v platnosti do stredy 10.00 h.