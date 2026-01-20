SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide

Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.
Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.