Brutálny útok vo vlaku: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu, nikto jej nepomohol

Informoval o tom web Noviny. Na zastávke v Plaveckom Štvrtku nastúpila do vlaku skupina ľudí, ktorí mali problém so psom dvojice mladých ľudí.
Útočníci mali údajne menej ako 18 rokov.
„Ja som sa bránila, že sprievodca nemá mať aký problém. Pes má náhubok. No a tam sa pustila staršia pani do mňa. Začala mi nadávať veľmi agresívne a vulgárne. Potom sa pustili do mňa dvaja mladší chalani. Jeden z nich si ma začal natáčať, načo som ich upozornila a vtedy som schytala prvú ranu do hlavy,“ povedala Sofia pre portál Noviny.
„Som potom schytávala kopance do chrbta, do brucha, do hlavy, ťahali ma za vlasy, rozbili mi nos, krvácal mi nos a ešte sa mi vyhrážali aj za psa," dodáva Sofia. Jej partner Peter skončil so zlomeným nosom. Obaja prosili o pomoc ostatných cestujúcich, no bez odozvy.
Dvojica sa snažila privolať policajnú hliadku, ale v úseku nebol signál. Agresorov si Sofia natočila na telefón. Podľa dostupných zistení ide o dvoch neplnoletých páchateľov, dodávajú Noviny.
Fotografiu z videa zverejnila na sociálnej sieti aj bratislavská krajská polícia. Medzičasom ju už aj stiahla, nakoľko došlo k stotožneniu páchateľov. „Obe osoby boli stotožnené a momentálne sú vykonávané procesné úkony. Vo Vami uvedenej veci bolo povereným policajtom Oddelenia železničnej polície KR PZ v Bratislave začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania,“ vysvetľuje Silvia Šimková, hovorkyňa KR PZ Bratislava.
Agresorom hrozí trojročný pobyt za mrežami.