Študenti z Gazy sa poďakovali Slovensku za pomoc, pripravujú sa na štúdium na univerzite v Banskej Bystrici

Vďaka štipendiám vlády sa momentálne pripravujú na štúdium v oblasti medicíny a psychológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Palestínski štipendisti sa poďakovali Slovenskej republike za pomoc a poskytnutie príležitosti budovať lepší život. „Poskytnutie vzdelania mladým ľuďom z regiónov zasiahnutých konfliktom predstavuje investíciu do budúcnosti ich krajiny. Verím, že vedomosti a skúsenosti, ktoré študenti nadobudnú v našej vlasti, zužitkujú pri pomoci svojim komunitám a v podpore mierovej, demokratickej a stabilnej Palestíny,“ uviedol Blanár a vyjadril solidaritu s palestínskym ľudom, všetkými obeťami a zničenou krajinou. Pripomenul, že Slovensko patrí medzi štáty, ktoré uznávajú Palestínsky štát a podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Minister zdôraznil, že úspešný asistovaný príchod palestínskych študentov je konkrétnym príkladom efektívnej multilaterálnej spolupráce. Veľvyslankyňa informovala o aktuálnom vývoji v regióne a ocenila významnú podporu zo strany Slovenskej republiky. Celková hodnota slovenskej humanitárnej pomoci od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 presiahla 670-tisíc eur. Zahŕňa pritom finančné a materiálne prostriedky spolu s medicínskymi evakuáciami detských pacientov z Gazy. „Vojna je vždy prehrou ľudstva a zlyhaním diplomacie. Pomoc civilnému obyvateľstvu, a to najmä deťom a zraniteľným skupinám, považujeme za našu morálnu povinnosť,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.
Ako informoval rezort zahraničia, Slovensko doteraz zrealizovalo osem medicínskych evakuácií, počas ktorých prepravilo z Pásma Gazy takmer 200 civilistov vrátane 55 ťažko chorých detských pacientov. Okrem toho poskytlo finančný príspevok Svetovému potravinovému programu vo výške 100-tisíc eur a zároveň doručilo päť zásielok materiálnej humanitárnej pomoci v objeme približne 30 ton, najmä potravín a zdravotníckeho materiálu.Čítajte viac Nepijete? Možno je čas začať, povedala k napätej situácii vo svete Kallasová
Asistovaný príchod palestínskych študentov na Slovensko si vyžiadal rozsiahlu a nadštandardnú koordináciu viacerých aktérov. Presun zahŕňal transport z Pásma Gazy do Jordánska, následný let z Ammánu do Viedne a odtiaľ cestu na Slovensko. Na logistickej operácii sa okrem Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vybraných zastupiteľských úradov SR podieľali aj Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR, vybraná medzinárodná organizácia, izraelská správa COGAT (Koordinátor vládnych aktivít na územiach), ako tiež veľvyslanectvá Austrálie a Srbska v Izraeli a Ministerstvo zahraničných vecí a krajanov Jordánska. Palestínski štipendisti pricestovali na Slovensko v dvoch skupinách – prví štyria v októbri 2025 a ďalší piati v decembri 2025. Jeden študent absolvoval cestu mimo organizačného zabezpečenia SR. V súčasnosti absolvujú jazykovú prípravu v Banskej Bystrici.