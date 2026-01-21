Pravda Správy Domáce Z plánu obnovy dostanú milióny ďalšie tri nemocnice, rozhodla vláda

Vláda určila Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), Univerzitnú nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach a Nemocnicu Snina ako priamych prijímateľov financií z plánu obnovy. Určené majú byť na obstaranie prístrojového vybavenia v UNB a Nemocnici Snina a na vybudovanie dvoch psychiatrických stacionárov a špecializovaného centra pre poruchy autistického spektra v univerzitnej nemocnici v Košiciach. Vláda o tom rozhodla na stredajšom rokovaní.

21.01.2026 10:48 , aktualizované: 10:58
Cieľom investícií v UNB a Nemocnici Snina je modernizácia prístrojového vybavenia, čím sa má výrazne skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pre UNB je na tento účel vyčlenených vyše deväť miliónov eur, pre Nemocnicu Snina 275 000 eur.

„V Univerzitnej nemocnici Bratislava dochádza na základe aktuálneho prehodnotenia stavu prístrojového vybavenia k zmene spôsobu poskytnutia alokovaných finančných prostriedkov mechanizmu na novo definované priority v oblasti jeho modernizácie. Nemocnica Snina predstavuje koncovú nemocnicu v priestore schengenskej hranice. Súčasne poskytuje služby zdravotnej starostlivosti pre cudzincov a utečencov, čo je vzhľadom na momentálnu situáciu na Ukrajine strategicky nevyhnutné,“ vysvetlilo zámer ministerstvo.

Investície na projekty v univerzitnej nemocnici v Košice sú podľa rezortu nevyhnutné na zabezpečenie cieľovej hodnoty kvantitatívneho ukazovateľa v pláne obnovy – Počet vytvorených komunitných centier duševnej starostlivosti. Do košickej nemocnice je na projekty vyčlenených z plánu obnovy vyše 1,7 milióna eur.

Realizácia všetkých projektov bude podľa MZ ukončená najneskôr do 30. júna.

