Obvinením Matečnej chcú možno prekryť kauzu šéfky Pirátov, mieni minister Takáč

Povedal to dnes pre médiá pred rokovaním vlády, pričom poukázal aj na prípad bývalej funkcionárky Pôdohospodárskej platobnej agentúry Zuzany Šubovej, u ktorej policajti urobili domovú prehliadku. Dôvodom bol prípad nebezpečného prenasledovania šéfa finančnej správy Jozefa Kissa.
„Pre mňa je to zvláštne, také, že prekrytie,“ skonštatoval. Zároveň si kladie otázku, či v orgánoch činných v trestnom konaní nepôsobia stále ľudia z obdobia predošlej vlády v rokoch 2020 až 2023. „Či tam nejakým spôsobom nefungujú a nesnažia sa pomáhať terajšej opozícii tým, že by prekrývali ich prešľapy,“ povedal minister. Pripustil však, že o celej veci nemá informácie. „To je len môj nejaký prvotný úsudok, kladiem si rečnícku otázku,“ zdôraznil Takáč.Čítajte viac Polícia začala trestné stíhanie voči političke z vládnej koalície, čelí už aj obvineniu
Polícia obvinila exministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú v prípade údajného porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že spolu s členkou predsedníctva koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) bola obvinená aj ďalšia osoba.Čítajte viac Šubová opísala raziu vo svojom byte, hovorí o demonštrácii sily a o ponížení