Ficov poradca sa pred súd postaví vo februári

Termíny hlavného pojednávania sú vytýčené na 13., 16. a 18. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Obžaloba na Lindtnera sa týka podozrení zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie.
Samosudca ŠTS odmietol obžalobu na Lindtnera v júli 2024. Prokurátor však podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd. Ako pre TASR spresnila Mária Horáková zo ŠTS, Najvyšší súd rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Prokurátor podal obžalobu na Lindtnera v júli 2022.