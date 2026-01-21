Pravda Správy Domáce Ficov poradca sa pred súd postaví vo februári

Ficov poradca sa pred súd postaví vo februári

Poradca predsedu vlády Roberta Fica (Smer) a bývalý sudca David Lindtner sa má v polovici februára postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici.

21.01.2026 12:16
David Lindtner Foto: ,
David Lindtner
Termíny hlavného pojednávania sú vytýčené na 13., 16. a 18. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Obžaloba na Lindtnera sa týka podozrení zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie.

Gašpar, Kaliňák a Lindtner o atentáte na Fica
Video
Tibor Gašpar, Robert Kaliňák a David Lindtner o nenávisti v spoločnosti rok po atentáte na premiéra Roberta Fica - celá tlačová beseda.

Samosudca ŠTS odmietol obžalobu na Lindtnera v júli 2024. Prokurátor však podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd. Ako pre TASR spresnila Mária Horáková zo ŠTS, Najvyšší súd rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Prokurátor podal obžalobu na Lindtnera v júli 2022.

