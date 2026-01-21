Migaľ: Keď sa zapoja všetky komponenty, tak Slovensko.sk zlyhá do pol roka

Minister obhajoval utajenie informácií k IT tendrom, ktoré majú portál zmodernizovať, za približne 130 miliónov eur tým, že ide o kritickú infraštruktúru a informácie by mohli byť zneužité. Nutnosť investovať do IT riešení podľa Migaľa potvrdili dva znalecké posudky. Bližšie informácie o postupe pri investovaní do portálu štátnej správy sa podľa Migaľa verejnosť dozvie „v pravý čas“.Čítajte viac PS: Bezpečnostná rada by namiesto zástupných tém a alibi pre Migaľa mala riešiť ruského veľvyslanca
Prerokovanie stavu portálu verejnej správy Bezpečnostnou radu SR inicioval práve minister Migaľ potom, čo na verejnosť prenikli informácie z predbežného hodnotenia tohto projektu Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa voči neoprávnenému zverejneniu a šíreniu interného dokumentu ohradilo.
Ministerstvo financií, pod ktoré ÚHP patrí, obvinenia z nezodpovedného nakladania s citlivými dokumentmi odmietlo. Rezort financií zdôraznil, že v takýchto prípadoch štandardným spôsobom komunikuje iba a výlučne s úzkym okruhom kompetentných osôb pri dodržaní všetkých zákonných bezpečnostných štandardov – v tomto konkrétnom prípade zodpovedných osôb z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Plány na investície do Slovensko.sk sú predmetom kritiky najmä opozície už dlhší čas. Tento týždeň sa proti nim vyjadril aj poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS). MIRRI podľa neho plánuje zadať zákazku na nový portál Slovensko.sk v hodnote viac ako 130 miliónov eur súčasnému dodávateľovi bez súťaže cez priame rokovacie konanie.