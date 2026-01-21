Prezidentom bol Havel, Sovieti konečne odišli, vznikol prvý web. V Beckove dokončili stavbu storočia

„Budovanie samotnej prístavby sa začalo v roku 1990. Dokončením tretieho a štvrtého nadzemného podlažia bola ukončená výstavba celej budovy. Na prvom podlaží je telocvičňa, ktorú postavili v roku 1997 a školská kuchyňa dokončená v roku 2017. Na druhom poschodí je školská jedáleň dokončená v roku 2014,“ doplnila Benková.
Zrealizovaním projektu vznikli plne vybavené odborné učebne (jazyková a počítačová) a dve triedy školského klubu detí. Súčasťou projektu je dobudovanie výťahu, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých podlaží budovy, čím sa škola stane plnohodnotne prístupnou aj pre osoby so zníženou mobilitou.
Projekt oficiálne odštartoval v júni minulého roku, stavbu ukončili vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia v polovici decembra. Výučba v novovybudovaných priestoroch sa začne od 4. februára.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 540 000 eur, výška finančného príspevku z eurofondov predstavuje viac ako 437 000 eur. Zo štátneho rozpočtu obec získala 36 000 eur a viac ako 65 000 eur dala obec z vlastných zdrojov.Čítajte viac VIDEO: Nehoráznosť najhrubšieho zrna. Súkromník v Trenčíne zbúral bez povolenia časť národnej pamiatky