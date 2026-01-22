Štafeta po lekárňach. Nedostupných je deväť liekov pre cukrovkárov, niektorí cestujú až hranice

Počet diabetikov na Slovensku rastie od roku 2009, hoci medziročne ich ubudlo. V súčasnosti u nás evidujú s cukrovkou takmer 350-tisíc ľudí. Detailnejšie dáta hovoria, že najväčšiu časť z nich má diabetes 2. Typu – predvlani ich bolo 316 716. Cukrovku 1. typu malo 26 505 osôb a gestačný diabetes 2 984 ľudí. S inými typmi sa vyskytlo 2 157 pacientov.
Nedostatok inzulínu môže mať pritom v niektorých prípadoch až fatálne následky. „Ak je diabetik typu 1 a nedostane inzulín, musí byť hospitalizovaný v nemocnici a v tom najhoršom prípade hrozí smrť," priblížil šéf Zväzu diabetikov Slovenska Jozef Borovka.
Ak nedostane liek diabetik typu 2, zvýši sa mu hladina cukru neúmerne vysoko a vznikajú alebo postupujú už vzniknuté komplikácie spojené s cukrovkou. Môže ísť o zhoršenie videnia až slepotu, poškodenie ciev a následnej vznik diabetickej nohy až amputáciu. Takisto sa môže vyskytnúť zhoršenie práce obličiek až neskoršia dialýza či transplantácia, mozgová porážka alebo infarkt.
Ktoré inzulíny chýbajú
Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLK) Ondrej Sukeľ priblížil, že v súčasnom kategorizačnom zozname je 35 liekov s obsahom inzulínu v 13 takzvaných ATC skupinách. Ide o deväť konkrétnych druhov inzulínov dostupných v rozličných aplikačných formách, respektíve jednotkách dávky, pričom každý druh inzulínu má minimálne v jednej aplikačnej forme dostupnosť.
„Nedostupných je deväť konkrétnych liekov: Semglee (dve formy), Lantus (dve formy), Toujeo (päťkusové balenie, trojkusové je dostupné), Humulin R, Humalog 100 (dve formy), Humalog 200,“ uviedol Sukeľ pre Pravdu.
Perorálne antidiabetiká sú podľa jeho slov dostupné všetky, pričom ide o desiatky rôznych fixných kombinácií a veľkosti balení. „Ak aj niektorý konkrétny výrobca je aktuálne nedostupný, zvyčajne sú dostupní iní výrobcovia, prípadne liek s totožným zložením v inej sile,“ priblížil šéf komory.
Sukeľ hovorí, že aktuálne nemožno hovoriť o nedostupnosti inzulínov, ale o ich obmedzenej dostupnosti. Výpadky podľa neho spôsobujú výrobné a logistické faktory. Väčšina inzulínov je však podľa neho dostupná v rámci mimoriadneho objednávania.
Na niektorých výpadkoch sa zase podpisuje reexport, teda vývoz lieku do zahraničia, kde je jeho cena vyššia ako na Slovensku. Zjednodušene to prebieha tak, že výrobca dovezie na Slovensko množstvo liekov, ktoré zodpovedá potrebám tunajších pacientov a v prípade, že sa vyvezú do zahraničia, dôjde u nás k ich nedostatku.
Inzulín zháňajú aj týždeň
Zohnať inzulín je napriek tomu pre niektorých cukrovkárov komplikované. Prezident zväzu diabetikov podotkol, že niekedy si ho zháňajú aj v lekárňach mimo svojho regiónu a podľa toho, akí sú aktívni a majú čas cestovať, môže trvať aj týždeň, kým ho zoženú. „Niektorí ho v lekárni nedostanú a tak nakupujú aj v zahraničí, ale platia si ho v plnej výške,“ poznamenal.
Borovka menoval celý rad inzulínov, ktoré podľa neho v lekárňach chýbajú. Konkrétne – Humalog Kwikpen 2× (5×3ml) naplnený roztok, KwikPen 1×10 ml – liekovka, KwikPen 5×3 ml – náplň, KwikPen 200 5×3 ml sklenená náplň, KwikPen MIX 100 U/ml, Humalin M3 NR a Lyumjev.
„Tieto inzulíny, ktoré dodáva farmaceutická firma zo sídlom na Slovensku, tvrdí, že inzulíny dodáva do lekární a nevie pochopiť, ako je možné, že nie sú k odberu,“ poukázal prezident diabetického zväzu. Semglee nie je podľa Borovku na trhu už od mája 2025.
Peter Gylaník z Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární, ktorý je zodpovedným farmaceutom z lekární Dr. Max, priblížil, že najväčší nedostatok je medzi premixovanými inzulínmi, ktoré sa používajú napríklad pri diabete 2. typu, a medzi humánnymi inzulínmi, ktoré sa už v súčasnosti používajú menej často, ale stále majú svoje nezastupiteľné miesto v liečbe. „Evidujeme aj horšiu dostupnosť inzulínov do inzulínovej pumpy. Zatiaľ sa bez obmedzení dajú objednať inzulínové analógy v predplnených perách,“ uviedol Gylaník pre Pravdu.
Púť po lekárňach
Podľa farmaceuta sa však vyskytujú aj prípady, kedy pacient odíde z lekárne naprázdno. „Inzulín ako liek nemá inú alternatívu. Našťastie máme viacerých výrobcov už aj v prípade inzulínových analógov. Vtedy hovoríme o biosimilárnych liekoch. Sú však prípady, kedy aj tak nevieme vydať liek pacientovi. Napríklad v prípade inzulínového analógu do inzulínovej pumpy. Sú dvaja výrobcovia a napriek tomu pacienti musia navštíviť viacero lekární, kým sa dostanú k svojmu lieku,“ ozrejmil farmaceut.
Ak sa pacienti nevedia dostať k svojmu primárnemu ani „alternatívnemu“ lieku, spravidla sa ho podľa Gylaníka snažia objednať cez emergentný systém objednávania liekov, ktorý vyžaduje zaslanie lekárskeho predpisu.
„Ďalšou možnosťou je, že hľadáme lekáreň, ktorá ma potrebný inzulín na sklade. Keď nie je dostupný ani vhodný biosimilárny liek, ostáva už len zmena terapie zo strany lekára. Teoreticky je možnosť výberu lieku v zahraničí, kde ale lekáreň nedokáže vydať liek s úhradou zdravotnej poisťovne,“ vysvetlil farmaceut postup.
Lekárka Adriana Ilavská z praxe hovorí, že zatiaľ sa všetko dá nahradiť takmer úplne a niekde riešia náhradné možnosti. „Iná je situácia u dospelých a iná u detí, lebo pre deti platia preskripčné obmedzenia podľa SPC (oficiálny dokument lieku, poz. red.) a nemôžu sa niektoré používať v každom veku. Situácia sa ale netýka iba Slovenska,“ uviedla pre Pravdu.
Sukeľ podotkol, že v prípade potreby meniť jeden typ inzulínu za druhý ide o bežnú, zvládnuteľnú situáciu, ktorá si vyžaduje zvýšený monitoring glykémie. Podľa Borovku to však pre diabetikov nie je prirodzené. Ak telo roky reaguje dobre na nastavenú liečbu, nie je potrebné ju meniť. „Ak k tomu ale musí dôjsť, tak prestavenie na inú liečbu inzulínom, alebo liekmi je zdĺhavejší proces a v mnohých prípadoch sa diabetik prestavuje v nemocnici,“ priblížil.
Jeden z troch dodávateľov končí
Od januára 2027 sa skončí dovoz na Slovensko štyrom typom inzulínu. Ako spresnila hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Lucia Balážiková, ide o lieky od spoločnosti NovoNordisk. Dôvodom je globálne ukončenie ich výroby, čo sa dotkne aj ostatných európskych krajín. Novonordisk pritom patrí do trojice najväčších dodávateľov inzulínu na náš trh. Ich výpadok však podľa Borovku lekárne neevidujú.
ŠÚKL ešte koncom minulého roka uviedol, že držiteľ registrácie, teda NovoNordisk, pripravil podrobný informačný list pre ošetrujúcich lekárov, ktorý bol pripomienkovaný Európskou liekovou agentúrou a aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Obsahom listu je odporúčanie ďalšieho postupu liečby. Pacienti sa podľa Balážikovej obávať nemusia. Situáciu s inzulínmi na našom trhu označila za stabilnú.
Na ukončenie výroby niektorých inzulínov iniciatívne upozorňoval ešte pred rokom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). Kým v susednom Česku bude takzvaný humánny inzulín končiť už v marci, u nás je podľa Šaška zabezpečený do konca roka. „Na Slovensku je zabezpečená plná distribúcia počas celého roka,“ uviedol minister pre TASR.