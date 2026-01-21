Náraz do zábran na zjazdovke v Jasnej neprežil 28-ročný Poliak

„Prvý bol pri zranenom pracovník skipatroly, ktorý po rapídnom zhoršení lyžiarovho stavu a následnom upadnutí do bezvedomia ihneď začal s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR). Horskí záchranári po príchode na miesto pokračovali v rozšírenej KPR,“ uviedla HZS.
Pacienta pri neustále prebiehajúcej KPR zabezpečenej elektrickým prenosným hrudníkovým kompresným prístrojom podľa nej transportovali záchranári pomocou saní na Priehybu, kde ho vo veľmi vážnom stave odovzdali do starostlivosti posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „VZZS následne pacienta letecky previezla do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde však aj napriek veľkej snahe zdravotníkov nakoniec zraneniam podľahol,“ dodala HZS.