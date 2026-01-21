Pravda Správy Domáce SHMÚ varuje pred trvajúcou závažnou smogovou situáciou v Košiciach a Veľkej Ide

SHMÚ varuje pred trvajúcou závažnou smogovou situáciou v Košiciach a Veľkej Ide

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred pretrvávajúcou závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Košiciach a vo Veľkej Ide. Vydal aj výstrahu pred smogovou situáciou pre okresy Ružomberok, Lučenec a Prešov. Taktiež pre Jelšavu, Lučenec a Plášťovce. Informoval o tom na svojom webe.

21.01.2026 18:56
debata (1)
Takto fascinujúcu oblohu sa ľuďom nepodarí bežne vidieť. Zábery z Horehronia ukazujú jej neskutočnú pestrosť
Video
Časozber Mliečnej dráhy zachytáva jej pomalý pohyb po oblohe, ktorý vzniká v dôsledku rotácie Zeme. Na videu sa jasný pás hviezd a hmlovín majestátne posúva cez horizont, často doplnený siluetou hôr, stromov či budov. V priebehu niekoľkých sekúnd divák uvidí, čo sa inak odohráva počas hodín – vrátane prechodu Mesiaca. Takýto záber zvýrazňuje krásu nočnej oblohy a pripomína náš malý, ale výnimočný pohľad na vesmír. Mliečna dráha je naša galaxia – obrovský disk pozostávajúci z viac než 100 miliárd hviezd, v ktorého jednom ramene sa nachádza aj Slnko. Na nočnej oblohe ju vidíme ako svetlý pás, ktorý je vlastne pohľadom do jej hustého jadra. Jadro Mliečnej dráhy je najlepšie pozorovateľné počas letných mesiacov v tmavom prostredí, mimo svetelného smogu. / Zdroj: mReportér, Jaro Karak

Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.

Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.

Meteorológovia zároveň vydali výstrahu pred nízkymi teplotami, ktorá platí v celom Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Taktiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Revúca, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica a Púchov. Výstraha platí do štvrtkového (22. 1.) rána. Teplota môže miestami dosiahnuť až mínus 19 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ upozornil ústav.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Košice #smog
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"