Pozor, energopoukážky majú lehotu: Ako si rýchlo vyplatiť štátnu pomoc a nezmeškať termín

Ako vyzerá situácia na poštách po doručení energopoukážok?
Viacerí Slováci už do poštových schránok dostali prvú tohtoročnú energopomoc, ktorá sa od tohto roku vypláca podľa nových pravidiel. Je adresnejšia a nedostane ju každá domácnosť. Štát nastavil pravidlá tak, že so zvýšenými cenami energií pomôže menej bonitnejším rodinám. Avšak dotácie na plyn, teplo a elektrinu dostane až 90 percent obyvateľstva.
Prvé tohtoročné faktúry za plyn a elektrinu ľudia dostanú vo februári, no ako prvá sa začala vyplácať energopomoc na teplo. Je v podobe energošekov a ľudia si následne vďaka nim môžu na pošte nechať vyplatiť hotovosť. Pre rok 2026 sú plánované dve vlny doručovania – prvá v januári a druhá v júli.Čítajte viac Energopomoc 2026: Kto má nárok na šek a o koľko stúpnu ceny elektriny a plynu?
Na poštách, najmä vo väčších mestách, sa po doručení prvých energopoukážok začali objavovať aj prvé rady ľudí, ktorí si takmer hneď prišli vyplatiť svoje energošeky. Najmä na viacerých pobočkách v Bratislave sme si všimli zvýšené počty návštevníkov, a to nielen v „špičkových“ ranných a večerných hodinách, ale aj cez deň. Musia občania skutočne ponáhľať s vyplatením energopoukážky, alebo môžu prísť na poštu pokojne neskôr?
Čas je obmedzený
Slovenská pošta doručuje energošeky do poštových schránok ako obyčajný list, teda bez potreby osobného prevzatia. „Keďže nejde o doporučenú zásielku, nie je potrebné čakať na doručovateľa, dôležité je pravidelne si kontrolovať poštovú schránku,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Zároveň upozorňuje, že schránka musí byť označená menom adresáta a sprístupnená doručovateľovi. Ak meno na schránke chýba alebo je nejednoznačné, zásielka sa považuje za nedoručiteľnú. „Doručovateľ nemá možnosť ani povinnosť overovať, komu schránka patrí,“ upozornila hovorkyňa pošty s tým, že takýto energošek sa na pošte neukladá a vracia sa späť odosielateľovi. O ďalšom postupe tak následne rozhodne ministerstvo hospodárstva.
O energopoukážku netreba osobitne žiadať. Štát ju domácnostiam posiela automaticky, bez podávania žiadostí či vypĺňania formulárov. Poukážka však nie je platná neobmedzene. Má stanovenú lehotu splatnosti 45 dní, po ktorej už jej vyplatenie nebude možné. Dátum, do ktorého bude vyplatená, je uvedený priamo na poukážke.
V posledných dňoch sa na väčších poštách, hlavne v krajských a okresných mestách, začali hromadiť davy ľudí. Slovenská pošta však tvrdí, že nejde výlučne o nápor spôsobený energošekmi. „V rovnakom období sa stretáva vyplácanie sociálnych dávok, dôchodkov aj prvé vyplácanie energošekov, čo sa na návštevnosti prirodzene prejaví,“ vysvetlila Peterová.Čítajte viac Energopomoc je podľa SaS naďalej chaotická, problémy čakajú ľudí najmä pri teple
Podľa jej slov ide o situáciu, ktorá sa vo väčších pobočkách opakuje pravidelne niekoľko dní v mesiaci. Pošta preto dočasne posilňuje personál, aby zvládla vyšší počet klientov, no osobitné rozširovanie otváracích hodín či mimoriadne opatrenia výlučne kvôli energošekom nepovažuje za potrebné.
„Priemerná čakacia doba sa v čase vyplácania dávok pohybuje okolo 9 až 11 minút,“ dodala s tým, že práca s hotovosťou si vyžaduje plnú pozornosť zamestnancov aj trpezlivosť zo strany klientov.
Ako vybaviť energošek rýchlo a bez čakania
Slovenská pošta preto odporúča naplánovať si návštevu pobočky tak, aby sa predišlo najfrekventovanejším časom. „Ideálne je prísť dopoludnia alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa ranným hodinám po otvorení pošty, poludňajšiemu špičkovému času či podvečerným hodinám pred zatvorením,“ radí pošta.
Ďalšou možnosťou je využiť na vyplatenie poukazu posledný týždeň v mesiaci, keď je na pobočkách menej ľudí. Klienti môžu tiež sledovať aktuálnu obsadenosť pobočky v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Aplikácia umožňuje tiež získať poradové číslo ešte pred príchodom na poštu, čím sa dá ušetriť niekoľko minút čakania.Čítajte viac Našli ste si v schránke energopoukaz? Slovenská pošta ich doručuje 700-tisíc. Kto a kde si ich môže nechať vyplatiť? Vyplatia ho aj osobe, ktorá nie je adresát?
Adresáta energošeku rezort hospodárstva určuje podľa trvalého pobytu, nie podľa vlastníctva bytu či toho, kto reálne platí účty za teplo. Systém totiž uprednostňuje osoby mladšie ako 60 rokov, aby seniori nemuseli osobne chodiť na poštu. Takéto rozhodnutie vysvetľuje, prečo môže energošek skončiť u najstaršieho člena domácnosti pod 60 rokov, alebo dokonca u osoby, ktorá byt vlastní iba formálne či v ňom nikdy neplatila energie. V praxi tak môžu ľudia zažiť situácie, keď im do schránky príde poukážka „prekvapivo“ na meno niekoho iného z domácnosti.
Energopoukážku si však na pošte nemusí vyzdvihnúť len osoba, na ktorú je vystavená. Ak sa adresátovi nedá prísť v ideálnom čase alebo dokonca vôbec, poukážku môže prevziať aj iný oprávnený člen domácnosti. Podľa pravidiel ju môže prevziať aj manžel alebo manželka, ktorýkoľvek dospelý člen domácnosti, splnomocnená osoba, opatrovník osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo zákonný zástupca maloletého. S energošekom sa môžu zastaviť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty a pri vyplatení je potrebný len občiansky preukaz.
Pošta sa snaží ísť v ústrety aj tým, ktorí žijú sami a z vážnych zdravotných alebo iných preukázateľných dôvodov sa nemôžu dostaviť na pobočku. V takýchto individuálnych prípadoch umožňuje vybavenie vyplatenia energošeku prostredníctvom doručovateľa. „Stačí sa s doručovateľom telefonicky dohodnúť, určiť vhodný termín a nasledujúci deň vám prinesie hotovosť priamo domov,“ uviedla hovorkyňa pošty.