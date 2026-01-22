Masívna protidrogová akcia: Policajti zasahujú v Pezinku

Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok.
Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.
Dodali, že ďalšie podrobnosti poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.
Najväčšia protidrogová operácia v histórii EÚ. Europol zaistil deväť ton narkotík, zatkli 85 osôb
Pri najväčšej operácii proti výrobe a distribúcii syntetických drog v dejinách Európskej únie polícia zaistila vyše deväť ton narkotík, približne 1000 ton chemických prekurzorov a zadržala vyše 85 osôb v niekoľkých európskych krajinách. Podľa oznámenia veliteľstva poľskej polície sa vyšetrovanie začalo v roku 2022 na podnet policajtov z Vroclavu. Video: Reuters / Zdroj: Reuters