Pravda Správy Domáce Masívna protidrogová akcia: Policajti zasahujú v Pezinku

Masívna protidrogová akcia: Policajti zasahujú v Pezinku

Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok.

22.01.2026 08:34
debata (1)

Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.

Dodali, že ďalšie podrobnosti poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.

Najväčšia protidrogová operácia v histórii EÚ. Europol zaistil deväť ton narkotík, zatkli 85 osôb
Video
Pri najväčšej operácii proti výrobe a distribúcii syntetických drog v dejinách Európskej únie polícia zaistila vyše deväť ton narkotík, približne 1000 ton chemických prekurzorov a zadržala vyše 85 osôb v niekoľkých európskych krajinách. Podľa oznámenia veliteľstva poľskej polície sa vyšetrovanie začalo v roku 2022 na podnet policajtov z Vroclavu. Video: Reuters / Zdroj: Reuters
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia #Pezinok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"