Mrazivé ráno v Prešovskom kraji: na cestách hrozí poľadovica. Aké počasie nás čaká najbližšie dni?

Nízke teploty pretrvávajú v Prešovskom kraji aj vo štvrtok ráno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre všetky okresy kraja výstrahu prvého stupňa.

22.01.2026 09:36
Podrobnejšiu predpoveď o tom, aké počasie nás čaká v najbližších dňoch a počas víkendu, si môžete pozrieť v našej videopredpovedi:
Počasie sa zmení, štvrtok naznačí ako. / Zdroj: TV Pravda

Podľa meteorológov nie je očakávaný mráz v tomto období zriedkavý, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéri. Vzhľadom na kombináciu mrazu a rannej hmly by mali byť obozretní najmä vodiči, keďže na cestách sa môže vytvárať poľadovica.

Počas dňa bude na celom území Slovenska prevládať oblačná až zamračená obloha, pričom len ojedinele môže dôjsť k zmenšeniu oblačnosti. V dopoludňajších hodinách sa lokálne očakáva hmla a miestami sa môže vyskytnúť slabé sneženie, ktoré vytvorí jemný snehový poprašok do 0,5 milimetra.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí –2 až 3 stupne Celzia, pričom v nižších polohách môže byť ojedinele ešte chladnejšie. Na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo –3 stupňov Celzia.

Čo sa týka vetra, očakáva sa bezvetrie alebo len slabý juhovýchodný vietor na západe krajiny s rýchlosťou do 25 km/h. Pozor by si však mali dať turisti, keďže nad pásmom lesa sa očakáva prudký až búrlivý vietor. Podobný mrazivý ráz počasia s teplotami pod nulou možno očakávať aj počas nadchádzajúcej noci.

Zimná atmosféra na Kolibe
V Bratislave 21. januára 2026 / Zdroj: Ivan Majerský, TV Pravda
