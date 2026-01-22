Pravda Správy Domáce Podvodník vylákal od seniorky 18-tisíc eur. Pracovníčka banky zabránila väčšej škode

Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta Nad Váhom obvinil 60-ročného muža zo zločinu podvodu. Od 79-ročnej dôchodkyne vylákal 18-tisíc eur. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

22.01.2026 11:23
Prostredníctvom telefonických hovorov a SMS správ obvinený kontaktoval seniorku z okresu Nové Mesto nad Váhom. Tvrdil, že má zriadený účet s kryptomenami, ktorý je potrebné zrušiť. Presvedčil ju, aby previedla finančné prostriedky na bankový účet svojho manžela, z ktorého mala následne vyberať hotovosť.

Následne ženu osobne sprevádzal na viaceré pobočky bánk v Trnave a Bratislave, kam ju prevážal na svojom motorovom vozidle. Seniorka mu postupne odovzdala finančnú hotovosť v celkovej výške 18-tisíc eur. Ďalší výber sa už neuskutočnil vďaka všímavosti pracovníčky banky. Muž si časť získaných finančných prostriedkov ponechal a zvyšok odovzdal ďalšej osobe.

„Operatívno-pátracou činnosťou policajtov sa podarilo podozrivého muža v krátkej dobe stotožniť a obmedziť mu osobnú slobodu. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila Klenková.

