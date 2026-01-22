Pravda Správy Domáce Stretnú sa Nicole, Theresa a Lena. To nie je vtip, ale záchranná akcia uviaznutej lode na Dunaji

Pri bratislavskom Devíne je na rieke Dunaj už týždeň uviaznuté nemecké tankové plavidlo Nicole. Vyslobodzovacie práce boli doteraz neúspešné, dôvodom je aj nízka a stále mierne klesajúca hladina rieky. Plavidlo uviazlo mimo plavebnej dráhy, hoci do nej mierne zasahuje, problém nepredstavuje. Vyplýva to z odpovedí, ktoré TASR poskytli Dopravný úrad i Ministerstvo dopravy (MD) SR. Situáciu úrad naďalej monitoruje.

22.01.2026 11:55
„Plavidlo nasadlo z vlastnej viny mimo plavebnej dráhy, avšak v takej polohe, že zadnou časťou mierne zasahuje do plavebnej dráhy. Nepredstavuje bezprostredné ohrozenie plavebnej bezpečnosti,“ skonštatoval Dopravný úrad.

Keďže sa plavidlu nepodarilo svojpomocne uvoľniť, začiatkom týždňa mu prišiel na pomoc remorkér Theresa s plávajúcou plošinou Lena, na ktorej je umiestnený bager. Loď sa snažia uvoľniť, avšak vyslobodzovacie práce sú momentálne neúspešné. Prispieva k tomu podľa úradu nízka a stále mierne klesajúca hladina Dunaja v posledných dňoch. „V prípade, že práce na uvoľnení budú aj naďalej neúspešné, plavidlo bude musieť počkať na stúpajúcu hladinu Dunaja,“ podotkol dopravný úrad.

Plavební inšpektori úradu situáciu monitorujú od uviaznutia lode, teda 15. januára. Dopravný úrad zároveň ihneď po uviaznutí plavidla vydal plavebné opatrenie, prostredníctvom ktorého upozorňuje vodcov plavidiel, aby v danom úseku plávali so zvýšenou opatrnosťou. Plavidlá sú tiež operatívne upozorňované prostredníctvom kapitanátu Bratislava, kde sa nachádza nepretržitá 24-hodinová služba.

To, že nemecká loď uviaznutá pri kameňolome nespôsobila žiadne problémy v plynulosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj, potvrdilo pre TASR aj Ministerstvo dopravy (MD) SR. „Plavba nemusela byť zakázaná,“ podotkla hovorkyňa MD Petra Poláčiková s tým, že situáciu rieši Dopravný úrad v súčinnosti s posádkou a prevádzkovateľom plavidla.

