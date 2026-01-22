Žilinka mu vytkol tri skutky. V procese s Lipšicom skončilo dokazovanie

Prvý skutok sa týka konfliktu Lipšica s riaditeľkou osobného úradu GP SR Elenou Černou. Podľa disciplinárneho návrhu v auguste 2024 po tom, čo ona doručila rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie prokurátorovi Michalovi Šúrekovi k nemu domov namiesto na pracovisko, Lipšic na ňu kričal s tým, že „je poplatná Žilinkovmu režimu“ a robí nadprácu. Zároveň jej hrozil prstom a tiež podaním trestného oznámenia. Tým podľa disciplinárneho návrhu znevážil jej postavenie. Druhý skutok je datovaný do marca 2024, keď Lipšic ešte ako špeciálny prokurátor zamietol sťažnosť proti obvineniu viacerých osôb vrátane bývalých funkcionárov Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru a Jána Balciara v kauze Vírus, a to bez toho, aby sa oboznámil s utajovanou prílohou spisu. Tým konal v rozpore s povinnosťami prokurátora.
Tretí skutok sa týka prípisu v trestnej veci, ktorý Lipšic v júni 2024 zaslal na referát väzenstva GP SR. V ňom mimo iného uviedol, že referát bol zriadený vďaka „výnimočným organizačným schopnostiach vedenia GP SR“. Sarkastickou poznámkou podľa disciplinárneho návrhu znevážil vedenie generálnej prokuratúry. Samotný Lipšic v súvislosti so svojím disciplinárnym stíhaním poukázal na dlhodobú anymozitu medzi vedením GP SR a bývalou špeciálnou prokuratúrou, ktorej šéfoval až do jej zrušenia. „Všetky tri skutky netvoria sumár faktov, ale vo všetkých troch skutkoch sú fakty výrazne upravené,“ vyhlásil v novembri minulého roku na súde. Doplnil, že celé disciplinárne stíhanie je súčasťou snahy, aby odišiel z prokuratúry. On sám má však podľa vlastných slov dva dôvody, prečo zatiaľ na generálnej prokuratúre ostáva. Prvou je, že má ako prokurátor rozpojednávané trestné veci na súdoch. Druhou je podľa Lipšica diskusia a potenciálna šanca na zmenu fungovania prokuratúry.Čítajte viac Daniel Lipšic pred súdom: svedkyne spochybňujú „incident“ na prokuratúre
Na margo skutkov kladených mu za vinu Lipšic povedal, že na riaditeľku osobného úradu GP SR zvýšil hlas, pretože ho bezdôvodne obvinila z toho, že jej z kancelárie strhol menovku. Pokiaľ ide o vec s utajenou prílohou spisu, Lipšic poukázal na to, že vo veci neskôr podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil stíhaným osobám prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera obvinenia, pričom prílohu tiež neštudoval. Nebol totiž podpísaný na takzvanom kontrolnom liste. Pokiaľ ide o údajný sarkazmus v úradnom prípise, Lipšic to označil skôr za miernu iróniu.
Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.Čítajte viac Expolicajt NAKA opísal systém policajných lustrácii, zároveň odmieta, že by ho zneužil