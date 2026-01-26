Záujem je obrovský, dostupnosť minimálna. Štátne byty stoja, no aj tak sú prázdne. Prečo sa mestským bytom darí lepšie?

Premiér Robert Fico (Smer) pre niekoľkými týždňami s nadšením predstavil štátne byty v Ovocných sadoch českému predsedovi vlády Andrejovi Babišovi. Vyše stovka bytov na Ivanskej ceste sú pilotným projektom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), no nedá sa hovoriť, že práve úspešným. Investorom je spoločnosť Kooperativa, ktorá ich vložila do štátneho systému ako bývanie určené prioritne pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
V apríli minulého roka agentúra ohlásila veľké priraďovanie bytov. K dnešnému dňu tam však podľa informácií denníka SME býva jedna zdravotná sestra a AŠPNB Pravde potvrdila, že z celkom 102 je obsadených iba 25 bytov. „V rámci prvej fázy projektu Agentúra obsadzovala len 68 bytov. Časť záujemcov, ktorí splnili kritériá je v procese obhliadok bytov alebo v štádiu podpisovania nájomných zmlúv. V najbližších dňoch očakávame obsadenie ďalších približne 35 až 40 bytov,” vysvetlil pre Pravdu Damián Tüdöš, hovorca agentúry.
Vizualizácie Ovocných sadov, pilotného a jediného projektu Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a interiér po ich skolaudovaní.
Čo brzdí proces?
Záujem práve o Ovocné sady je podľa dát agentúry silný, evidujú 762 žiadostí – na sotva 70 bytov. Tie však musia prideľovať podľa systému: 10 percent z počtu sú sociálne byty, 40 percent sú určené zamestnancom štátu a až to, čo zostane, rozdelí agentúra bežným ľuďom, ktorí nezarábajú príliš veľa a spĺňajú aj ďalšie kritériá. To je dôvod, prečo väčšina ľudí netuší, že existuje možnosť nájomného bytu – nie sú totiž reálne dostupné. Momentálne je záujemcov o podporované bývanie 11-tisíc.
Prideľovanie štátnych bytov je zdĺhavý proces, ktorý brzdí najmä papierovanie. Zapojený je nielen záujemca o bývanie, ale aj jeho zamestnávateľ a verejná správa, ktorá overuje príjem a dlhy uchádzača voči krajine. Uchádzač napríklad nesmie zarábať viac než osem násobok životného minima, čo je necelých 2 200 eur v hrubom.
„Z týchto záujemcov sa diskvalifikovala veľká časť kvôli podlžnostiam voči štátu, exekúciám, nízkemu alebo naopak vysokému príjmu v rámci zákonných limitov, prípadne nedodržaniu lehoty na predloženie potvrdení,” vysvetlila Poláčiková z rezortu dopravy.
Agentúra totiž musí všetky podklady doručovať vytlačené a čakať, kým uplynie lehota a úrady sa vyjadria. Ešte pre minulým letom ale šéfka agentúry Eva Lisová pre Pravdu potvrdila, že vyvíjajú informačný systém, ktorý má celý príbeh zrýchliť.
„Systém zjednoduší interný proces overovania záujemcov a taktiež odbremení záujemcov od predkladania väčšiny potrebných potvrdení. Agentúra zefektívni a skráti proces predchádzajúci uzatvoreniu nájomnej zmluvy, keďže bude pracovať a posudzovať dáta záujemcov v digitálnej a nie papierovej podobe,” ozrejmila Poláčiková. Kedy ho spustia, nešpecifikovali, no doteraz nie je dokončený.Čítajte viac Rastú ceny, klesá nádej: Nájomné bývanie je nedostupné, štát aj mestá však chystajú revolúciu, pozrite si prehľad pribúdajúcich bytov
Byty, ktoré sa neoplatia?
Problémom je, že ceny nájomného týchto bytov nie sú oproti trhu výrazne nižšie, pokiaľ nemáte príspevok od zamestnávateľa. Vlani bola suma za prenájom štátneho jednoizbového bytu v Bratislavskom kraji na úrovni 390 eur – zamestnávateľ prispel 157 eur. Bez toho by bol rozdiel v mesačnej splátke v porovnaní s bežným prenájmom zanedbateľný.
Pokiaľ ale príspevok žiadateľ nemá, oplatí sa mu priplatiť za byt bližšie k centru mesta. Výška prenájmu v Ovocných sadoch tak nepôsobí adekvátne. Jednoizbový byt si prenajmete tiež za 550 eur mesačne a vyhnete sa niekoľkotýždňovým patáliám so schvaľovaním cez agentúru. Pri porovnaní dvojizbových štátnych bytov nie je rozdiel v cene takmer žiadny.
„Stretli sme sa odmietnutím podpísať nájomnú zmluvu kvôli očakávaniam nižšieho nájmu. Ľudia si zamieňali pojem „štátom podporované“ za „sociálne“ byty. V našom systéme je regulovaný nájom, ktorý je nižší ako trhový nájom, ale najväčší význam pri jeho výške zohráva príspevok od zamestnávateľa a výhodou tohto systému je aj garantovaná dlhodobosť nájmu,” potvrdila agentúra.
No je tu aj množstvo obyvateľov, ktorí podľa čísel už nezapadajú do kategórie sociálne slabších. Pre nich môže byť štátny nájom neraz jediný, aký si môžu dovoliť. Podľa Eurostatu berie na Slovensku splátka bývania domácnostiam viac než polovicu príjmu (55 percent).
Celkovo ale lokalita bytov v Ovocných sadoch pri letisku nie je práve vyhľadávaná. Agentúra vníma zónu Ivanskej cesty ako primerane vybavenú, no pripustila, že sa stále rozvíja. Obchody a služby sú na pešo dostupné do 25 minút, s MHD asi za päť. Blízko je nákupné centrum Avion.
„Z hľadiska napojenia na mestskú hromadnú dopravu rezort vníma polohu lokality Ovocné sady ako konkurencieschopnú v porovnaní s inými rozvojovými územiami. Lokalita sa nachádza priamo na trase linky 61, ktorá zabezpečuje priame spojenie medzi letiskom M.R. Štefánika a Hlavnou stanicou v Bratislave. Umožňuje obyvateľom dostať sa bez prestupu do širšieho centra mesta,” zhodnotila agentúra.
Projekt Ovocné sady je zatiaľ jediným fungujúcim príkladom štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Keďže štátne byty fungujú skôr ako regulácia trhového nájmu (hoci zatiaľ skôr pre potrebné profesie) a ľudia za ne reálne platia, majú aj iný štandard. Spravuje ich štát, no postavil ich investor – preto musia byť byty v jednej bytovke a majú dané požiadavky na vybavenie aj kvalitu. Musia totiž vydržať 25 rokov, aby sa z nich vrátil investorom zisk. To je aj dôvodom, prečo sa štátne byty prevažne stavajú nanovo.
„Je to dlhodobé riešenie dostupnosti bývania, cieľom je zabezpečiť obyvateľom štandardný nájom. Štátne bývanie má stimulovať vznik nových bytov a nezameriavať sa len na ich prekupovanie na trhu. Preto sa ovocie schválených projektov sa prejaví naplno po dokončení stavebného povoľovania a výstavby nových bytových projektov,” objasnila Poláčiková.
Mestá suplujú štát
Tempo výstavby štátnych bytov sa však dá prirovnať k nule, je rovnako pomalé ako administratíva agentúry. Stovka získaných bytov nepokryje ani zlomok dopytu, napriek tomu, že polici roky hovorili o 20-tisíc bytoch ročne.
„Pôvodné politické sľuby sú, samozrejme, nereálne. Systém sa rozbieha ostatný rok, nastavuje sa legislatíva a interné procesy, zároveň prebiehajú intenzívne rokovania s investičnými partnermi, tie plánujeme schváliť v priebehu najbližších týždňov. Tiež máme avizované nahlásenie projektov v Žiline a Bratislave v najbližších mesiacoch a následne ďalšie projekty počas roka,” dodal s nádejou hovorca štátnej agentúry Tüdöš. Pri bratislavskom projekte myslí získanie bytových domov Rosenhaus, ktorých investorom je Hestia. 108 bytov má začať stavať v polovici 2026.Čítajte viac Konečne riešenie bývania? Štát odobril výstavbu bytov zahraničnému investorovi, pribudnúť majú stovky ročne
Zatiaľ čo štátne nájomné byty stoja ľadom pre dlhé schvaľovanie, tie mestské sú málokedy prázdne. Štátne bývanie chce skôr rozšíriť možnosti ako sa dostať k bytu a poskytnúť ľuďom stabilitu, mestské bývanie funguje prevažne ako pomoc.
Mestá naprieč Slovenskom prideľujú byty prioritne sociálne znevýhodneným skupinám a zamestnancom dôležitým pre chod mesta – ako sú učitelia, zdravotníci, administratívny pracovníci či ľudia v údržbe. Tých potrebujú ubytovať čo najskôr, no nejde nutne o sociálne znevýhodnené skupiny.
Výhodou mestských bytov je aj to, že nie sú tak oklieštené pravidlami štandardu ako tie štátne. Dokážu byť roztrúsené po mestách a sú získavané priebežne – napríklad mestá často naberajú existujúce byty v exekúciách alebo po úmrtí majiteľa bez dedičov.
Keď vezmeme do úvahy, že štát má postavených k dnešnému dňu sto bytov a iba na výstavbu ďalších sa bude čakať päť až osem rokov, nie je isté či je systém agentúry nastavený efektívne tým, že cieli iba na drahú výstavbu komplexných bytoviek.
Bratislava, ako ekonomicky silné a veľké mesto, má 978 mestských bytov na takmer pol milióna obyvateľov. Obsadených je 800 z nich, na ďalšie čaká v priemere sedem rokov cez tritisíc ľudí. Uchádzač musí mať trvalý pobyt v Bratislave, nevlastniť nehnuteľnosť a byť v bytovej núdzi, respektíve nemať trvalé bývanie. Zároveň však musí preukázať, že dokáže platiť nájomné a zárobkom nepresiahnuť päťnásobok životného minima. Samozrejme, ako prví dostanú bývanie pracovníci mesta.
O byty však žiadajú aj jednorodičia alebo seniori, ktorí zostali sami. Nehnuteľnosti sa ale prenajímajú lacnejšie, ako trhové byty – zhruba o 20 percent, preto ich nemožno vnímať ako čisto sociálne bývanie, obyvatelia za ne platia stále dosť vysokú sumu. Sú tak porovnateľné s bytmi, ktoré ponúka AŠPNB.
Prešov má podobný systém ako bratislavské mestské bývanie, žiadateľ si môže vybrať lokalitu kde chce bývať, aj či mu byt vyhovuje – mesto umožňuje aj výmenu bytu za iný vo vlastníctve mesta. Aktuálne má mesto s 82-tisíc obyvateľmi 533 bytov a 323 uchádzačov, pričom na pridelenie sa čakali 3 – 4 roky. Väčšina z nich je teda plná.
Košice sú pozitívnym príkladom spolupráce s AŠPNB, majú sa stať vzorovým modelom aj pre ďalšie mestá
„V rámci poradovníka nie je možné predbehnúť sa. Zároveň však mesto má vyčlenené byty aj pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Prideľuje ich primátor na základe odporúčania komisie, ktorá na každý prípad prihliada osobitne,” vysvetlil Michal Hudák, hovorca mesta.
Košice, ktoré čaká masívna výstavba štátneho bývania, disponuje najväčším počtom mestských bytov – 990 a k tomu 221 nehnuteľností, ktoré majú zmiešané vlastníctvo. Má ich takmer toľko, ako Bratislava, hoci ide o 230-tisícové mesto.
„Obsadené sú takmer všetky. Počet voľných bytov sa dynamicky mení a to v prípade ak nájomník zomrie, odíde do zariadenia sociálnych služieb alebo si nájde vlastné bývanie. Len šesť bytov, ktoré sú vhodné na budúce pridelenie, je dlhšiu dobu voľných. Z toho štyri budú v tomto roku zrekonštruované,” uviedlo Oddelenie sociálnych vecí mesta.
Podľa slov magistrátu neuprednostňujú nikoho, no žiadateľov rozdeľujú podľa toho či potrebujú kompenzačný, štartovací, bezbariérový alebo seniorský byt. Musia mať taký príjem, aby boli schopní platiť platby za užívanie bytu a zároveň je stanovená maximálna výška príjmu,” dodalo oddelenie s tým, že kým byt pridelia, čakajú záujemcovia 2 – 4 roky, podľa toho, ako sa uvoľnia. Na zozname ich aktuálne majú 436.