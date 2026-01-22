Šutaj Eštok v spore s čurillovcami žiadal od ústavného súdu „osobitný zreteľ“. Nepochodil

Šéf Hlasu sa na najvyššiu inštanciu ústavnosti na Slovensku obrátil pre jeho spor s policajtami okolo Jána Čurillu z bývalej NAKA. Šutaj Eštok žiadal súd, nech sa zaoberá jeho prípadom „z dôvodov hodných osobitného zreteľa“, uviedol Denník N.
Ústavný súd skonštatoval, že minister „ešte nevyčerpal všetky právne prostriedky na obranu a ani nenašiel dôvody hodné osobitného zreteľa“.
„Akúkoľvek výnimku (…) je potrebné vykladať reštriktívne s vedomím, že konanie pred Ústavným súdom nie je konaním, v ktorom by bolo možné naprávať to, čo účastník predchádzajúceho konania pred všeobecnými súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci svojím vlastným postupom zanedbal, keď si riadne a včas nehájil svoje práva, hoci tak urobiť mohol a mal,“ napísal v rozhodnutí senát Ústavného súdu.
Minister sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra informoval advokát policajtov Peter Kubina. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.Čítajte viac Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. Ústavný súd zmietol sťažnosť ministra zo stola
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.