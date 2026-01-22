Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Fico o stretnutí s Trumpom a ceste do USA
Video
Premiér Robert Fico, ktorý sa stretol s americkým prezidentom, označil cestu do USA a rokovanie s Trumpom za suverénne, sebavedomé a pre Slovensko dôležité z hľadiska energetickej bezpečnosti. / Zdroj: FB Roberta Fica
„V belgickej metropole budú lídri dvadsaťsedmičky diskutovať o transatlantických vzťahoch. Mimoriadny samit zvolal predseda Európskej rady António Costa a začne sa o 19.00 h,“ priblížili z úradu vlády.
Costa pred pár dňami informoval, že vo štvrtok večer sa lídri členských krajín Európskej únie zídu na mimoriadnom samite pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiace s Grónskom.