V Bratislave a Žiline sa vo štvrtok večer konajú študentské protesty

„Naprieč Slovenskom sa spájajú študentské platformy a hnutia ktoré vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. Kladú si za cieľ zmobilizovať študentov a študentky v každom kúte Slovenska a vytvoriť jednotnú sieť ochotnú organizovať demonštrácie a iné formy protestov,“ uviedli organizátori. Cieľom je vyformovať študentské hnutie s jasnými požiadavkami na vládu SR.
Iniciatívu nad aktivitou prebrali platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a nové hnutie Študentský protest. Prvé protesty sa konajú vo štvrtok v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou Synagógou.
Študenti pokladajú za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a „diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované“.