V Bratislave a Žiline sa vo štvrtok večer konajú študentské protesty

Vo štvrtok večer sa v Bratislave a Žiline konajú protesty organizované študentskými platformami. Vyjadriť chcú nespokojnosť s krokmi súčasnej vlády a vyjadriť nezlučiteľnosť súčasného politického smerovania Slovenska s ich predstavou budúcnosti.

22.01.2026 19:14
Účastníci protestu Študentských platforiem Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a hnutie Študentský protest zameraných na mobilizáciu študentov a študentiek stredných a vysokých škôl na celom Slovensku v reakcii na aktuálne spoločenské a politické dianie 22. januára 2026 v Bratislave.
„Naprieč Slovenskom sa spájajú študentské platformy a hnutia ktoré vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. Kladú si za cieľ zmobilizovať študentov a študentky v každom kúte Slovenska a vytvoriť jednotnú sieť ochotnú organizovať demonštrácie a iné formy protestov,“ uviedli organizátori. Cieľom je vyformovať študentské hnutie s jasnými požiadavkami na vládu SR.

Iniciatívu nad aktivitou prebrali platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a nové hnutie Študentský protest. Prvé protesty sa konajú vo štvrtok v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou Synagógou.

Študenti pokladajú za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a „diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované“.

