Primátor Trnavy sa pustil do Huliaka, jeho ministerstvo označil za najzbytočnejšie

„Namiesto podpory najlepších sme zaviedli tresty pre aktívnych, ktorí sú dlhodobo ochotní makať,“ poznamenal Bročka. Trnava má podľa neho „odmakané“ projekty, stavebné povolenia a ochotu dofinancovať projekty, ale keďže už v minulosti dotácie získala, tak má smolu. Je to podľa neho hádzanie polien pod nohy. Primátor krajského mesta dodal, že toto nie je podpora športu, a ministerstvo športu a cestovného ruchu nie je skutočným ministerstvom. Mesto Trnava má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na zásadnú rekonštrukciu sídliskového športoviska na Ulici T. Tekela a má realizačný projekt na revitalizáciu ďalšieho športoviska na Átriovej ulici. Na tieto športoviská sa po novele zákona o Fonde na podporu športu nemôže uchádzať o financie z tejto dotačnej schémy.
Trnava už v predchádzajúcich rokoch čerpala dotácie z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu školského športového areálu Základnej školy Kornela Mahra, na novostavbu telocvične Základnej školy Ivana Krasku v mestskej časti Modranka aj na bežecké trasy v športovom areáli Slávia. Schválenú má aj dotáciu na rekonštrukciu areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu. Problém podobného druhu riešia aj Piešťany, kde sa mesto z rovnakých dôvodov nemôže uchádzať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na výstavbu Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch odporučilo, aby žiadosť predložila príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, riaditeľka Hana Dupkaničová sa toho obáva.
Fond na podporu športu uviedol, že novelizácia zákona o Fonde na podporu športu priniesla aj zmenu, ktorá obmedzuje možnosť opakovaného čerpania dotácií v krátkom časovom období. „Fond je povinný túto zákonnú úpravu rešpektovať a premietnuť aj do podmienok jednotlivých výziev. Cieľom zmeny je zabezpečiť spravodlivejšie a vyváženejšie rozdelenie verejných prostriedkov a vytvoriť priestor aj pre ďalších žiadateľov z rôznych regiónov Slovenska," reagoval pre agentúru SITA na kritiku Fond na podporu športu. Zároveň dodal, že je otvorený vecnej diskusii so samosprávami a bude priebežne vyhodnocovať fungovanie nastavených pravidiel v rámci platného zákonného rámca.