Primátor Trnavy sa pustil do Huliaka, jeho ministerstvo označil za najzbytočnejšie

Ministerstvo cestovného ruchu a športu označil primátor Trnavy Peter Bročka za najzbytočnejšie ministerstvo na Slovensku. Reagoval tak na nové pravidlo v dotačnej schéme Fondu na podporu športu, ktoré znemožnilo samosprávam uchádzať sa o dotáciu na športoviská, ak v posledných piatich rokoch dvakrát dotáciu z tohto zdroja získali.

23.01.2026 10:15
„Namiesto podpory najlepších sme zaviedli tresty pre aktívnych, ktorí sú dlhodobo ochotní makať,“ poznamenal Bročka. Trnava má podľa neho „odmakané“ projekty, stavebné povolenia a ochotu dofinancovať projekty, ale keďže už v minulosti dotácie získala, tak má smolu. Je to podľa neho hádzanie polien pod nohy. Primátor krajského mesta dodal, že toto nie je podpora športu, a ministerstvo športu a cestovného ruchu nie je skutočným ministerstvom. Mesto Trnava má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na zásadnú rekonštrukciu sídliskového športoviska na Ulici T. Tekela a má realizačný projekt na revitalizáciu ďalšieho športoviska na Átriovej ulici. Na tieto športoviská sa po novele zákona o Fonde na podporu športu nemôže uchádzať o financie z tejto dotačnej schémy.

Trnava už v predchádzajúcich rokoch čerpala dotácie z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu školského športového areálu Základnej školy Kornela Mahra, na novostavbu telocvične Základnej školy Ivana Krasku v mestskej časti Modranka aj na bežecké trasy v športovom areáli Slávia. Schválenú má aj dotáciu na rekonštrukciu areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu. Problém podobného druhu riešia aj Piešťany, kde sa mesto z rovnakých dôvodov nemôže uchádzať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na výstavbu Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch odporučilo, aby žiadosť predložila príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, riaditeľka Hana Dupkaničová sa toho obáva.

Fond na podporu športu uviedol, že novelizácia zákona o Fonde na podporu športu priniesla aj zmenu, ktorá obmedzuje možnosť opakovaného čerpania dotácií v krátkom časovom období. „Fond je povinný túto zákonnú úpravu rešpektovať a premietnuť aj do podmienok jednotlivých výziev. Cieľom zmeny je zabezpečiť spravodlivejšie a vyváženejšie rozdelenie verejných prostriedkov a vytvoriť priestor aj pre ďalších žiadateľov z rôznych regiónov Slovenska,“ reagoval pre agentúru SITA na kritiku Fond na podporu športu. Zároveň dodal, že je otvorený vecnej diskusii so samosprávami a bude priebežne vyhodnocovať fungovanie nastavených pravidiel v rámci platného zákonného rámca.

