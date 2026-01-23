Pravda Správy Domáce Divočina na trnavskom obchvate. Z kamióna padali na cestu kusy ľadu, autá kľučkovali ako v akčnom filme

Trnavskí dopravní policajti zasahovali proti vodičovi kamióna, z ktorého návesu počas jazdy odlietavali veľké kusy ľadu. Incident sa stal na trnavskom obchvate.

23.01.2026 11:10
Policajti si všimli nákladné vozidlo, z ktorého sa počas jazdy uvoľňovali kusy ľadu smerom na vozovku aj do protismeru. Pomocou výstražného svetelného a zvukového zariadenia sa ho pokúsili okamžite zastaviť. Vodič však na výzvy nereagoval a v jazde pokračoval ešte niekoľko stoviek metrov.

Počas tohto úseku sa policajti aj vodiči protiidúcich vozidiel museli vyhýbať padajúcemu ľadu, ktorý predstavoval riziko nehody. Kamión sa podarilo zastaviť až po ďalšej opakovanej výzve. Policajti následne vodičovi uložili maximálnu možnú pokutu.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že vodiči sú podľa zákona povinní pred jazdou očistiť vozidlo aj náklad od snehu a ľadu. Ak by sa tieto nečistoty počas jazdy uvoľnili, môžu ohroziť bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

