Pravda Správy Domáce Päť mostov, kilometer protihlukových stien. NDS vybrala zhotoviteľa dôležitej časti D1

Päť mostov, kilometer protihlukových stien. NDS vybrala zhotoviteľa dôležitej časti D1

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu o dielo na výstavbu prvej etapy diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina na diaľnici D1. TASR o tom informoval hovorca NDS Tomáš Ferenčák. Predpokladaná hodnota zákazky bola 76,4 milióna eur, pričom vysúťažená suma dosiahla 52,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. S touto ponukou v obstarávaní uspela spoločnosť Doprastav.

23.01.2026 11:32
lietavska lucka Foto:
Nedostavaná križovatka Lietavská Lúčka - Žilina.
debata

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) označil privádzač za jednu z najväčších dopravných stavieb tohto roka. „Som rád, že sa nám podarilo súťaž spraviť bez akýchkoľvek problémov a čoskoro môžeme odštartovať výstavbu. V posledných mesiacoch sme v Rajeckej doline zrealizovali viacero projektov, ktoré výrazne zlepšili dopravu na cestách aj na železnici, a toto je ďalší významný krok k tomu, aby sa aj tu ľuďom lepšie žilo,“ skonštatoval Ráž.

Autá zahltili výjazd z diaľnice D1 na cestu I/18 za tunelom Višňové
Video
Zdroj: Polícia SR

Projekt prinesie efektívnejšie dopravné napojenie Rajeckej doliny na diaľnicu D1 a prispeje k zlepšeniu plynulosti dopravy v celom regióne. „Vďaka privádzaču sa zníži hlučnosť i prašnosť z dopravy a dotknuté obce budú omnoho bezpečnejšie pre chodcov a priechodnejšie pre miestnych motoristov,“ vyhlásil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Doplnil, že v súčasnosti denne prejde obcou Porúbka 11 000 vozidiel. Takmer 15 000 vozidiel prechádza ďalšou dotknutou obcou – Lietavskou Lúčkou. Po dokončení stavby sa významná časť tejto dopravy presmeruje práve na nový úsek.

kolaz dopravne projekty zdroj NDS Čítajte viac Sever pôjde naplno, východ zostáva bokom: V tomto roku pribudnú dve desiatky kilometrov diaľnic, D3 sa stane skúškou nervov

Privádzač bude mať takmer štyri kilometre a začínať sa bude neďaleko autokempingu smerom na Žilinu. V rámci privádzača sa postaví päť nových mostov, ktoré budú spolu tvoriť zhruba kilometer, čiže približne štvrtinu celej stavby. Súčasťou stavby je vybudovanie aj takmer jedného kilometra protihlukových stien.

Prevrátený autobus na diaľnici D1 na 31,5 km v...
Prevrátený autobus na diaľnici D1 na 31,5 km v...
+8Prevrátený autobus na diaľnici D1 na 31,5 km v...
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #diaľnica D1 #Národná diaľničná spoločnosť
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"