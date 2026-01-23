Päť mostov, kilometer protihlukových stien. NDS vybrala zhotoviteľa dôležitej časti D1

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) označil privádzač za jednu z najväčších dopravných stavieb tohto roka. „Som rád, že sa nám podarilo súťaž spraviť bez akýchkoľvek problémov a čoskoro môžeme odštartovať výstavbu. V posledných mesiacoch sme v Rajeckej doline zrealizovali viacero projektov, ktoré výrazne zlepšili dopravu na cestách aj na železnici, a toto je ďalší významný krok k tomu, aby sa aj tu ľuďom lepšie žilo,“ skonštatoval Ráž.
Projekt prinesie efektívnejšie dopravné napojenie Rajeckej doliny na diaľnicu D1 a prispeje k zlepšeniu plynulosti dopravy v celom regióne. „Vďaka privádzaču sa zníži hlučnosť i prašnosť z dopravy a dotknuté obce budú omnoho bezpečnejšie pre chodcov a priechodnejšie pre miestnych motoristov,“ vyhlásil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Doplnil, že v súčasnosti denne prejde obcou Porúbka 11 000 vozidiel. Takmer 15 000 vozidiel prechádza ďalšou dotknutou obcou – Lietavskou Lúčkou. Po dokončení stavby sa významná časť tejto dopravy presmeruje práve na nový úsek.Čítajte viac Sever pôjde naplno, východ zostáva bokom: V tomto roku pribudnú dve desiatky kilometrov diaľnic, D3 sa stane skúškou nervov
Privádzač bude mať takmer štyri kilometre a začínať sa bude neďaleko autokempingu smerom na Žilinu. V rámci privádzača sa postaví päť nových mostov, ktoré budú spolu tvoriť zhruba kilometer, čiže približne štvrtinu celej stavby. Súčasťou stavby je vybudovanie aj takmer jedného kilometra protihlukových stien.