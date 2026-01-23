Premiér by mal podľa neho riešiť skutočné problémy ľudí a nie virtuálnych nepriateľov. Danko zároveň spochybnil zámer vlády uzavrieť zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse o stavbe nového bloku jadrovej elektrárne. Šéf národniarov to uviedol vo videu na sociálnej sieti.Čítajte viac Fico nešetril kritikou voči EÚ, ani koaličným partnerom: Som zvedavý, či priskočia, alebo sa budú viezť do zabudnutia Čítajte viac Dovládne koalícia do konca? Ministri si posielajú odkazy a hádajú sa. Politológ: Danko si asi vytiahol najkratšiu zápalku
Neťahajte nás do pekla, odkázal Danko Ficovi a vyzval ho riešiť skutočné problémy
Predseda vlády Robert Fico (Smer) by sa mal správať k svojim koaličným partnerom podľa predsedu SNS Andreja Danka slušnejšie.