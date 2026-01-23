Pravda Správy Domáce Neťahajte nás do pekla, odkázal Danko Ficovi a vyzval ho riešiť skutočné problémy

Predseda vlády Robert Fico (Smer) by sa mal správať k svojim koaličným partnerom podľa predsedu SNS Andreja Danka slušnejšie.

23.01.2026 12:36
Premiér by mal podľa neho riešiť skutočné problémy ľudí a nie virtuálnych nepriateľov. Danko zároveň spochybnil zámer vlády uzavrieť zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse o stavbe nového bloku jadrovej elektrárne. Šéf národniarov to uviedol vo videu na sociálnej sieti.

