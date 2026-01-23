VIDEO: Polícia zaistila 20 kíl drogy. Pozrite si autentické zábery zo zásahu

„Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru 23. januára vzniesol obvinenie 66-ročnému mužovi pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou,“ priblížila Vilhanová.
Policajti počas akcie vykonali domovú prehliadku, ako aj viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov. „Celkovo bolo zaistených takmer 20 kilogramov sušiny marihuany s obsahom THC v hodnote najmenej 85.000 eur, pričom toto množstvo zodpovedá najmenej 8560 jednorazovým dávkam drogy. Zároveň bolo zaistených takmer 300 kusov rastlín rodu Cannabis, ako aj ďalšie zariadenia a technológie slúžiace na ich pestovanie a spracovanie," spresnila Vilhanová.