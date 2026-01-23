Pravda Správy Domáce VIDEO: Polícia zaistila 20 kíl drogy. Pozrite si autentické zábery zo zásahu

VIDEO: Polícia zaistila 20 kíl drogy. Pozrite si autentické zábery zo zásahu

Polícia v rámci protidrogovej akcie s krycím názvom Kvetinár obvinila 66-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Počas zásahu príslušníci Národnej protidrogovej jednotky odhalili v Pezinku rozsiahle drogové laboratórium. Zaistili takmer 20 kilogramov sušiny marihuany s obsahom THC, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

23.01.2026 13:15
Drsné zábery z akcie Kvetinár: Polícia zaistila 20 kíl drogy
Video
Zdroj: FB Polícia SR

„Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru 23. januára vzniesol obvinenie 66-ročnému mužovi pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou,“ priblížila Vilhanová.

Policajti počas akcie vykonali domovú prehliadku, ako aj viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov. „Celkovo bolo zaistených takmer 20 kilogramov sušiny marihuany s obsahom THC v hodnote najmenej 85.000 eur, pričom toto množstvo zodpovedá najmenej 8560 jednorazovým dávkam drogy. Zároveň bolo zaistených takmer 300 kusov rastlín rodu Cannabis, ako aj ďalšie zariadenia a technológie slúžiace na ich pestovanie a spracovanie,“ spresnila Vilhanová.

