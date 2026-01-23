Veľký zvrat v počasí: Po tuhých mrazoch príde zmena. Ešte predtým nás zasype sneh

Poľadovica sa môže vyskytnúť vo všetkých krajoch okrem Prešovského, v Žilinskom kraji sú výstrahy vydané len pre okres Turčianske Teplice.
SHMÚ varuje, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, napríklad dopravu či pohyb osôb. „Výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.
Meteorológovia SHMÚ tiež upozornili, že oblačnosť, ktorá k nám od juhu pribudla, obsahuje aj zvýšené množstvo saharského prachu. Najlepšie to vidno na typickej „vločkovitej“ štruktúre vysokej oblačnosti zo záberov družice MTG.
Zo synoptického hľadiska máme podľa meteorológov nad Európou dva dominantné tlakové útvary. Rozsiahlu a mohutnú „studenú“ tlakovú výš nad väčšinou Ruska a s jej výbežkom nad Škandináviu. Druhým je rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu zasahujúca zo severovýchodného Atlantiku nad západnú Európu, Stredomorie a Balkán. Medzi týmito tlakovými útvarmi k nám začal prúdiť od juhu vlhší a v ďalších dňoch postupne aj teplejší, vzduch, informoval SHMÚ na sociálnej sieti.
Cez víkend by sa zrážky mali vyskytnúť na viacerých miestach. Ako sa bude vo výške postupne otepľovať, počas soboty sa bude sneženie meniť v nižších a neskôr aj v stredných, polohách na dážď alebo dážď so snehom. „V sobotu ráno v oblasti juhoslovenskej kotliny, v spodných vrstvách, môže byť teplota okolo nuly alebo slabo pod nulou, kým vo výške sa už bude otepľovať nad 0 °C. Teda je tu riziko tvorby ľadovice," informovali meteorológovia. V noci na sobotu a v sobotu ráno sa ľadovica ojedinele môže tvoriť na západnom a južnom Slovensku, v sobotu cez deň a v noci na nedeľu na strednom a východnom Slovensku. Situácia by však nemala byť ani zďaleka tak vážna ako to bolo minulý týždeň v utorok na juhozápade.
Ešte predtým nás však zasype posledný sneh. „Dnes večer príde od juhu sneženie, ktoré najmä na južné a východné Slovensko prinesie od 5 do 10 cm nového snehu," uviedol portál imeteo.sk. V noci sa však príliv teplejšieho vzduchu zosilní, čo okamžite pocítime na zmene skupenstva zrážok. Už v skorých ranných hodinách sa na krajnom juhu sneženie zmení na dážď a v sobotu ráno sa bude sneženie postupne meniť na dážď na takmer celom území, dodali meteorológovia.
Smogová situácia
Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v okolí Bratislavy a Senca. Na automatických monitorovacích staniciach Bratislava – Trnavské mýto a Rovinka došlo v piatok k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10, a to v dôsledku príspevku saharského prachu nad západnou časťou územia. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však podľa meteorológov nenastali, keďže v najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.
Naopak, upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre lokality Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Príčinou smogovej situácie v okrese Čadca je nepriaznivá rozptylová situácia a zvýšené emisie z vykurovania. SHMÚ podotkol, že k najcitlivejším skupinám populácie patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
Predpoveď počasia pre Slovensko na sobotu a nedeľu
- Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Na viacerých miestach, na juhozápade miestami, sneženie alebo dážď so snehom, v nižších a stredných polohách postupne väčšinou dážď. Ojedinele tvorba poľadovice.
- Najnižšia nočná teplota 1 až –4 stupne C.
- Najvyššia denná teplota 0 až 5 stupňov C, na západe ojedinele teplejšie.
- Prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
- Teplota na horách:
Vo výške 600 – 1000 metrov 3 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 – 1500 metrov 1 až –1 stupeň C.
Vo výške 1500 – 2500 metrov –1 až –5 stupňov C.
- V nedeľu oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, len ojedinele zmenšená oblačnosť. V noci na viacerých miestach, cez deň miestami, dážď alebo dážď so snehom, od vyšších polôh sneženie. Spočiatku ojedinele poľadovica.
- Najnižšia nočná teplota 2 až –3 stupne C.
- Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov C, na západe ojedinele teplejšie.
- Slabý, na juhozápade prevažne východný vietor do 6, neskôr lokálne okolo 8 s nárazmi okolo 13 m/s (20, 30, 45 km/h).