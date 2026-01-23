Pravda Správy Domáce Šimečka: Fico pri ceste na samit EÚ ukázal, prečo je Slovensko čoraz viac izolované

Nezáujem i dehonestáciu vidí za vyjadreniami predsedu vlády Roberta Fica (Smer) pri ceste na mimoriadny samit EÚ predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. „Robert Fico vo štvrtok opäť ukázal, prečo je Slovensko pod jeho vedením čoraz izolovanejšie, prečo nikto neberie naše záujmy vážne a prečo už nikoho nezaujíma, čo hovorí,“ povedal v stanovisku líder opozičného hnutia.

Poukázal osobitne na zosmiešňujúce slová, ktorými Fico označil samit za „drahú večeru“. Pripomenul, že premiér sa nezúčastňuje na koalícii ochotných, kde sa rozhoduje o budúcnosti európskej bezpečnosti, nebol ani v Davose na Svetovom ekonomickom fóre. „A nechce sa mu ísť ani na jediný formát, kam ho môžu a reálne musia pozvať len preto, že je premiérom členského štátu EÚ,“ dodal Šimečka.

Premiér skritizoval samit pri ceste na stretnutie lídrov členských krajín EÚ, ktorí sa mali zaoberať hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiacimi s Grónskom. Predseda Európskej rady António Costa podľa Fica stretnutie zorganizoval, aby zmiernil paniku niektorých členských štátov. Premiér samit označil za „super drahú večeru“.

