SaS už pred Matovičom, prepad PS a Republika doťahujúca sa na Fica, ukazuje najnovší prieskum

Podľa dát zbieraných pre Denník N by voľby tak, ako posledné mesiace vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom ale už len 20,5 percenta hlasov. Posledný prieskum Ipsosu z novembra minulého roka pritom progresívcom priradil o viac ako tri percentuálne body viac.
Na druhom mieste v januárovej sondáži skončil Smer so ziskom necelých 18 %, čo je podobný zisk ako v novembri 2025. Nasleduje mimoparlamentné hnutie Republika, ktorého rast sa momentálne zastavil na 12 percentách. Ešte v novembri Republike pritom Ipsos nameral 10,7 percenta hlasov. „Takto pred rokom sa preferencie Republiky hýbali okolo siedmich percent,“ pripomína enko.
Po vedúcej trojici nasleduje Sloboda a solidarita so ziskom 8,4 % (v novembri 2025 mala 6 %) a hnutie Slovensko Igora Matoviča (8,3 percenta, v novembri 2025 9,5 percenta),
Do parlamentu by sa dostal aj koaličný Hlas (7,3 percenta hlasov verzus 7,8 v novembri), KDH (6,8 percenta verzus 5,5 % v novembri) a mimoparlamentní Demokrati (5,2 percenta verzus 5,1 % v novembri). Bez poslaneckého mandátu by zostala Maďarská aliancia so ziskom 3,5 percenta voličov, hnutie Sme rodina a vládna SNS by získali zhodnú podporu okolo dvoch percent. Nová strana Právo na pravdu za korupciu odsúdeného právnika Zoroslava Kollára by získala 1,7 percenta hlasov.
Pohľad na zisky mandátov ukazuje, že víťazné PS by obsadilo 36 mandátov, Smer 31, Republika 21, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko zhodne po 14, Hlas by mal 13 poslancov, KDH 12 a Demokrati by získali deväť kresiel v parlamente. Z toho vyplýva, že strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť koaličnú väčšinu, keďže národniari by sa do parlamentu už nedostali. Smer a Hlas by nezostavili väčšinu ani s hnutím Republika. Koaličnú väčšinu by však vedeli vytvoriť opozičné strany, avšak len s pribratím Hnutia Slovensko, s ktorým progresívci nateraz vylučujú povolebnú spoluprácu.
Štvorlístok PS, SaS, KDH a Demokratmi by mal len 71 poslancov. Na vládnutie potrebných 76 mandátov by mali len s hnutím Igora Matoviča. S jeho 14 poslancami by sa prípadná koalícia dostala na 85 mandátov.