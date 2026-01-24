Pravda Správy Domáce TOP 5 najklikanejších videí tohto týždňa: Čo ľudia pozerali najviac

Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.

24.01.2026 07:00
Ako fungujú samoobslužné pokladne, ktoré vedia čo kupujete, aj keď nič neskenujete?
Sklovska s Jurajom na šatách, krásna Šarköziová aj dojatý Vlado Valovič: Pozrite si momenty z XXII. Prešporského bálu
Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner
'Ohňostroj' za 4 miliardy dolárov: špeciálna jednotka Alfa likviduje najdrahšie ruské systémy
Zdroj: SBU
Krásna Šarköziová hviezdou plesu: Netreba mi nič nové ani úžasné, stačí, ak sa nič nepokazí
Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner
Slovenská pošta anketa a vyjadrenie hovorkyne pošty Eva Peterová
