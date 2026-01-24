TOP 5 najklikanejších videí tohto týždňa: Čo ľudia pozerali najviac

Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.
Ako fungujú samoobslužné pokladne, ktoré vedia čo kupujete, aj keď nič neskenujete?
Sklovska s Jurajom na šatách, krásna Šarköziová aj dojatý Vlado Valovič: Pozrite si momenty z XXII. Prešporského bálu
Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner
'Ohňostroj' za 4 miliardy dolárov: špeciálna jednotka Alfa likviduje najdrahšie ruské systémy
Zdroj: SBU
Krásna Šarköziová hviezdou plesu: Netreba mi nič nové ani úžasné, stačí, ak sa nič nepokazí
Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner
Slovenská pošta anketa a vyjadrenie hovorkyne pošty Eva Peterová
