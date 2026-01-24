Danko prestáva rozumieť Ficovi, v koalícii sa množia spory. Parlament čaká nestabilná schôdza.

Koalícia vstúpila do nového roka oslabená vnútornými konfliktami z toho predošlého. Tento týždeň sa stretla takzvaná „malá koaličná rada“, tvorená predsedami poslaneckých klubov troch koaličných strán – Smer, Hlas a SNS. Podľa slov samotných lídrov sa na rade riešili viaceré témy súvisiace s nadchádzajúcou parlamentnou schôdzou, ktorá začína už budúci týždeň v utorok (27. 1.).
Netradičný formát rokovania koalícia musela vyvinúť aj preto, že komunikácia vo vládnom trojlístku už dlhší čas nefunguje. Pred prvou tohtoročnou schôdzou parlamentu sa partneri však musia dohodnúť na tom, ako sa budú schvaľovať návrhy zákonov. Na rozdiel od „malej koaličnej rady“ riadna koaličná rada zasadala naposledy ešte pred mesiacom a pol počas decembrovej parlamentnej schôdze.
Rokovanie sa vtedy tiež konalo v priestoroch NR SR, keďže predseda SNS Andrej Danko odmieta vkročiť na Úrad vlády, pokiaľ je poradcom premiéra Miroslav Lajčák. Líder národniarov totiž žiada jeho odvolanie z postu, keď sa v rámci publikácie takzvaných Epsteinových dokumentov objavili spoločne snímky Lajčáka s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, odsúdeným za obchodovanie s ľuďmi.
Fico velí: „Na bieleho koňa!”
Koalícia je aktuálne v druhej polovici vládnutia a počet konfliktov medzi koaličnými predstaviteľmi každý mesiac stúpa. Náročnejšie prebieha aj schvaľovanie návrhov zákonov v Národnej rade, občas parlamentom neprejdú ani tie vládne. Stalo sa tak napríklad pri novele zákona o hazarde z dielne ministra športu Rudolfa Huliaka (nom. Smeru).
Vláda zároveň stráca lojálnych poslancov, v parlamente má ich len 78. V decembri z poslaneckého klubu Hlasu vystúpil Ján Ferenčák, ktorý zatiaľ pôsobí ako nezaradený, a koalícia sa tak nemôže spoliehať na jeho podporu pri každom jednom hlasovaní.Čítajte viac Puci: SNS stiahne novelu Trestného zákona, Kmec nechce post po Ferenčákovi. Smeruje do Ríma?
Prehlbujúce sa trhliny vo vzťahoch koaličných partnerov znervózňujú aj predsedu vlády Roberta Fica (Smer). Ten v nedávnom videu partnerom pripomenul, že tento rok je v podstate predvolebný, a skritizoval správanie sa politikov Hlasu a SNS.
Fico pripomenul svoje slová spred vyše dvoch rokov: „Na začiatku tohto vládneho obdobia som protislovenskej opozícii a médiám povedal, vidiac katastrofálny stav verejných financií, ktorý nám zanechali, že keď do pekla, tak na veľkom bielom koni,“ uviedol premiér.
„Priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere velím – na bieleho koňa! Som zvedavý, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcom tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ vyhlásil Fico.
Danko do pekla nepôjde
Na Ficove slová okamžite zareagoval líder SNS Danko, ktorý sa netajil tým, že ho premiérovo vystúpenie zaskočilo a sklamalo. Naznačil, že podobné vyjadrenia sú preňho čoraz ťažšie pochopiteľné.
„Robert Fico má v poslednej dobe často vyhlásenia, ktorým prestávam rozumieť,“ odkázal Danko v relácii TA3 Kráľ na ťahu. Zároveň pripomenul, že bez SNS by sa Fico podľa neho k moci v minulosti nedostal, a to ani v rokoch 2006 a 2016, ani po kríze v roku 2018, a už vôbec nie dnes.Čítajte viac Neťahajte nás do pekla, odkázal Danko Ficovi a vyzval ho riešiť skutočné problémy. Zaútočil aj na Hlas
Spomenul aj konkrétnu situáciu z koaličného zákulisia, ktorá dokresľuje napäté vzťahy. „Bol som svedkom, ako Robert Fico kričal na koaličných partnerov, že sa kradlo v rezorte pod Kmecom, a nechápem, prečo by mal byť poslaný za veľvyslanca do Ríma,“ okomentoval Danko možný odchod Petra Kmeca na post diplomata. Napriek kritike však zdôraznil, že si Fica ako politika váži a SNS stojí po jeho boku.
K vyjadreniu premiéra o „bielom koni“ neskôr Danko nahral aj video, v ktorom premiérovi odkázal, že SNS s ním do pekla nepôjde. „Prosím ťa, správaj sa k tým, ktorí pri tebe stoja, slušnejšie. Toto nie je Robert Fico, akého poznám,“ vyslovil v závere.
Huliak kladie podmienky
Koalíciu však netvoria len Smer, Hlas a SNS. Pri vládnych rokovaniach sú pri stole aj niekdajší rebeli Samuel Migaľ a Rudolf Huliak, ktorí tiež majú voči partnerom výčitky. Šéf rezortu investícií Migaľ verejne kritizoval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), minister športu Huliak zas útočil na Migaľa, bývalého vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas), ale aj Andreja Danka.
Huliak sa pritom zatiaľ javí pre stabilitu koalície ako najväčšie riziko: síce po vládnej rekonštrukcii vlády odišiel z NR SR, no naďalej má v parlamente vplyv. Jeho mimoparlamentnú Stranu vidieka totiž zastupujú traja poslanci, ktorí pôsobia ako nezaradení. Huliak dokonca hovorí, že disponuje podporou až piatich zákonodarcov, ktorých mená nikdy nepovedal.
Minister športu zároveň má na vládnych partnerov ťažké srdce, keď na jeseň nepodporili jeho novelu zákona o hazarde, a Huliak sľúbil, že túto skutočnosť len tak nenechá. Tento sľub teraz aj napĺňa. V relácii Ide o Pravdu šéf rezortu športu totiž naznačil, že síce pád vlády nechce, no zároveň neplánuje podporovať každý vládny návrh automaticky.
„Klásť vládu nebudeme. Ale sme pripravení nepodporiť nezmysly, napríklad v Občianskom zákonníku, zákone o envirofonde, zákone o cestnej doprave,“ zdôraznil Huliak. Zároveň si necháva otvorené dvere k tomu, aby jeho poslanci do zákonov zasahovali pozmeňujúcimi návrhmi, ak sa im niečo nebude pozdávať.
Nový formát bez nových členov
Nečudo, že v situácii, keď je v konflikte takmer každý s každým, koalícia musela vymyslieť nový spôsob komunikácie. Politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied to považuje za oslabenie oboch skupiniek – ako „huliakovcov“, tak aj „migaľovcov“. „Môže to byť aj istý test, lakmusový papierik, ktorým sa skúšajú ich reakcie na to, že budú postavení pred hotovú vec,“ uviedol politológ.
Viacero možných dôvodov vidí za vznikom „malej koaličnej rady“ politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podľa neho môže ísť o vysokú mieru nedôvery či prejav, že niečo v koalícii nefunguje, keďže ak by rozšírená koaličná rada fungovala, nebol by dôvod meniť jej štruktúru. Zároveň pripúšťa, že za rozhodnutím môžu byť aj osobné animozity.
Nevylúčil ani to, že koaliční lídri sa môžu od ministrov Huliaka a Migaľa preventívne dištancovať. „S MIRRI sa totiž začínajú objavovať informácie o korupcii, takže si takýmto spôsobom môžu pripravovať pôdu v prípade, ak sa tieto podozrenia potvrdia alebo budú aspoň výraznejšie rezonovať vo verejnej diskusii,“ zdôvodnil politológ.
Spory riešia pred kamerami
Napätú atmosféru v koalícii eviduje aj politológ Juraj Marušiak, podľa ktorého sa aktuálne mocenské odkazy nemusia vládnym stranám vyplatiť. Upozorňuje, že koalícia stále bez hlasov „huliakovcov“ nemá istú a pohodlnú väčšinu v parlamente, čo zvyšuje riziko, že vnútorné spory môžu paralyzovať jej fungovanie.Čítajte viac Koalícia je nervózna, predvolebný rok sa začal
Zároveň však pripomína, že skutočnú parlamentnú legitimitu dnes majú len tri koaličné subjekty. „Otázka je, čo bude na programe, aj vzťahy medzi troma koaličnými subjektmi nie sú ideálne, osobitne medzi Hlasom a SNS,“ dodáva politológ.
„Ak pôjde o témy spojené s oblasťou športu a cestovného ruchu, ktorú na Slovensku manažuje minister Huliak a koaličná rada prijme rozhodnutie akoby za jeho chrbtom, môže sa minister opäť ,postaviť na zadné' a skomplikovať koalícii život,“ upozornil politológ Štefančík. Dodáva však, že takýto postup by mohol koalícii narobiť viac škody než úžitku.