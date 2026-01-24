VIDEO: Ako ľudia v skutočnosti vnímajú samoobslužné pokladne? Pri určitom type nákupov je to najlepšia možnosť

Spoločnosť v posledných týždňoch rozdeľuje nielen politika, ale aj samoobslužné pokladne. Časť zákazníkov ich kritizuje s tým, že „nie sú brigádnici“ a nechcú si pri nákupe sami skenovať tovar. Druhá skupinka si pokladne bez obsluhy naopak nevie vynachváliť. Sociológia hovorí o fenoméne „say–do gap“, teda o rozpore medzi postojom a skutočným správaním. Ako tento rozdiel vyzerá v praxi pri nakupovaní na Slovensku?
Pravda to išla zistiť rovno do obchodov a návštevníkov sme sa pýtali – používajú pri platení skôr klasické alebo samoobslužné pokladne? Odpovede ukazujú, že medzi tým, čo zákazníci hovoria, a tým, čo reálne robia, je často rozdiel.
„Používam ich na striedačku. Keď mám veľký nákup, idem na samoobslužnú, teda si skenujem tovar," uviedla zákazníčka. Nikto z opýtaných sa pri skenovaní svojho vlastného nákupu necítil ako brigádnik. Naopak, ocenili najmä rýchlosť, pretože pri samoobslužných pokladniach sa vždy nájde voľné miesto, a tak nemusia strácať čas.
Samoobslužné pokladne by zákazníci určite nerušili, niektorí by ich dokonca rozšírili. Iní by zas uvítali viac klasických pokladní s fyzickou obsluhou pre starších ľudí či tých, ktorí nie sú úplne zbehlí v digitálnych technológiách.
Či už je ich nákup menší alebo väčší, pri klasickej pokladni by museli vystáť rovnako dlhý rad. Zákazníci si preto vyberajú možnosť samoobsluhy hlavne pri platení, keď majú v košíku len pár vecí. Viac z našej ankety sa dozviete vo videu.