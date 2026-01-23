Po dvojročnej prestávke sa vracajú Medzinárodné letecké dni SIAF, v hre sú aj „Očovskí bačovia“

Letecké dni budú premiérovo na letisku v Košiciach. Informovali o tom predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF Hubert Štoksa v priestoroch Múzea letectva Košice. Tento ročník leteckých dní sa ponesie v duchu pripomenutia si 35. výročia založenia leteckej skupiny Biele albatrosy.
Štoksa je už teraz presvedčený, že pôjde o leteckú udalosť roka. Letecké dni sa budú konať pri príležitosti výročia vzniku Bielych albatrosov, organizátori preto veria, že sa ich podarí počas podujatia opäť dostať na košické nebo. Štoksa priblížil, že oslovili za účasť na leteckých dňoch 14 krajín a ich vzdušné sily, konkrétne Veľkú Britániu, Česko, Chorvátsko, Slovinsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko a USA. Štoksa potvrdil, že kladné odpovede získali už od zhruba 80 percent krajín. Okrem zahraničných hostí pozvali aj ministerstvo obrany, a teda Ozbrojené sily SR a Vzdušné sily SR. Pozvali tiež ministerstvo vnútra, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, letku ministerstva vnútra a tiež zložky integrovaného záchranného systému. „Okrem týchto účastníkov sú adresované pozvánky aj civilným prevádzkovateľom a účastníkom leteckých prehliadok zo zahraničia a Slovenska," doplnil Štoksa s tým, že budú pozývať aj letku RedBull. Možno sa podarí vrátiť na nebo aj skupinu Očovskí bačovia.
Cieľom tak podľa Štoksu je, aby podujatie reprezentovalo všetky zložky letectva. Návštevníkov tak čaká množstvo statických a dynamických ukážok, sólová aj skupinová akrobacia. Organizátori chcú vybudovať aj novinku, ktorou má byť priestor pre ukážky pozemnej techniky Ozbrojených síl SR, polície a hasičov. Vytvoriť tak chcú dynamický polygón pre pozemnú techniku. Ako veľmi dobrú správu Štoksa vníma aj to, že prebieha aktívna komunikácia s Royal Air Force, ktorí chcú tiež patriť ku gratulantom k 35. výročiu vzniku Bielych albatrosov. Verejnosť bude mať prístup na podujatie priamo cez Múzeum letectva Košice, kde budú mať súčasne návštevníci sprístupnené aj exponáty. „ Už som tých leteckých dní v Európe prejazdil veľa, ale takúto infraštruktúru nemá nikto. Môžu nám závidieť z celého sveta, že perfektne vybavené múzeum sa môže pridať k projektu leteckých dní a návštevník si to vie užiť zo všetkých strán," povedal Štoksa. Organizátori sa súčasne budú snažiť robiť tak, aby bolo možné zorganizovať aj dronovú show. Prebiehať bude aj prestížna anketa Zlaté krídla, ktorá je dnešným dňom vyhlásená.Čítajte viac Súkromník sa kvôli názvu leteckých dní obrátil na súd, ten rozhodol. Chalani, kľud, reaguje armáda