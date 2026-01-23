Pravda Správy Domáce Fico: V januári dodalo Slovensko na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý rok 2025

V januári dodalo Slovensko na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý rok 2025. Uviedol to predseda vlády Robert Fico v zverejnenom videu po návrate zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli. Doplnil, že nemôže z ľudského hľadiska ignorovať trápenie ukrajinských civilistov, ktorí sú vystavení zime a výpadkom elektriny.

„Preto je správne, že v tejto oblasti Ukrajine pomáhame," skonštatoval premiér. Doplnil, že v rámci humanitárnej pomoci je Slovensko pripravené ľuďom na Ukrajine pomôcť zvládnuť zimu aj inými prostriedkami.

