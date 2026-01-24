Slovensko trápi poľadovica aj smog, cestári varujú pred snehom na horských priechodoch

Slovenská správa ciest (SSC) hlási, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú nateraz zjazdné, no povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Komplikácie nastávajú na rýchlostných cestách R2 v úseku Odžany – Babin Most a na obchvate Svidníka (R4), kde sa nachádza kašovitý sneh v hrúbke 2 centimetre.
Situácia je kritickejšia na horských priechodoch (HP), kde sa na mnohých miestach drží vrstva čerstvého, utlačeného alebo kašovitého snehu do 3 centimetrov. Týka sa to najmä HP:
- Donovaly, Šturec, Čertovica, Besník, Branisko, Vernár.
- Dobšiná, Soroška, Štós, Súľová, Grajnár, Herlianske Sedlo.
- Vrchslatina, Zbojská, Fačkov, Látky-Prašivá, Chorepa a Klenov.
Aktuálne dopravné obmedzenia a riziká:
- HP Donovaly: Uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky pre husté sneženie. Medzi 28. a 29. kilometrom navyše hrozí riziko padajúcich skál.
- HP Šturec: Vodiči musia byť obozretní kvôli padajúcim skalám medzi 6,0 a 13,0 km.
- HP Šútovce a HP Fačkov: Uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10, respektíve 12 metrov dĺžky.
- Poľadovica a hmla: Cestári varujú pred poľadovicou na úseku Chotín – Pribeta (cesta II/589) a silnou hmlou s viditeľnosťou do 100 metrov v okolí Banskej Belej a Banskej Štiavnice.
Okrem komplikácií v doprave pretrváva v mnohých oblastiach nepriaznivá smogová situácia. Upozornenie na zvýšenú koncentráciu častíc PM10 platí pre mestá Košice, Prešov, Ružomberok, Jelšava, Lučenec, Čadca a ďalšie obce na juhu a východe. V noci došlo k prekročeniu informačného prahu aj vo Vranove nad Topľou a Humennom, kde sa však očakáva postupné zlepšenie. Odborníci odporúčajú obmedziť fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie, pričom ohrozené sú najmä deti, seniori a chronicky chorí ľudia.
Dnešný deň bude oblačný až zamračený, miestami sa vyskytne hmla. Najmä na strednom a východnom Slovensku treba počítať so snežením alebo dažďom so snehom. V nižších polohách sa očakáva mrholenie, ktoré môže ráno a dopoludnia namŕzať.
Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1 500 metrov sa bude teplota pohybovať okolo –1 stupeň Celzia. Meteorológovia predpokladajú, že na krajnom východe môže napadnúť do 5 centimetrov nového snehu. Vietor bude slabý, na juhozápade miestami juhovýchodný s rýchlosťou do 25 km/h.