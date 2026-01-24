Pravda Správy Domáce Slovensko trápi poľadovica aj smog, cestári varujú pred snehom na horských priechodoch

Slovensko trápi poľadovica aj smog, cestári varujú pred snehom na horských priechodoch

Celé územie Slovenska v sobotu zasiahla poľadovica, pred ktorou varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahou 1. stupňa s platnosťou do poludnia. Meteorológovia upozorňujú, že mrznúce zrážky predstavujú potenciálne nebezpečenstvo nielen pre vodičov, ale aj pre pohyb chodcov a stabilitu infraštruktúry. Hoci je výskyt poľadovice v tomto období bežný, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

24.01.2026 10:40
debata
Počasie na víkend: Oteplí sa. Rátajte aj so zrážkami
Video
Prichádza oteplenie - a nie na krátko.

Slovenská správa ciest (SSC) hlási, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú nateraz zjazdné, no povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Komplikácie nastávajú na rýchlostných cestách R2 v úseku Odžany – Babin Most a na obchvate Svidníka (R4), kde sa nachádza kašovitý sneh v hrúbke 2 centimetre.

Situácia je kritickejšia na horských priechodoch (HP), kde sa na mnohých miestach drží vrstva čerstvého, utlačeného alebo kašovitého snehu do 3 centimetrov. Týka sa to najmä HP:

  • Donovaly, Šturec, Čertovica, Besník, Branisko, Vernár.
  • Dobšiná, Soroška, Štós, Súľová, Grajnár, Herlianske Sedlo.
  • Vrchslatina, Zbojská, Fačkov, Látky-Prašivá, Chorepa a Klenov.
kamzík, zima, bratislava, koliba Čítajte viac Meteorológovia varujú: snehu bude dosť, po krátkom oteplení sa mrazy opäť vrátia

Aktuálne dopravné obmedzenia a riziká:

  • HP Donovaly: Uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky pre husté sneženie. Medzi 28. a 29. kilometrom navyše hrozí riziko padajúcich skál.
  • HP Šturec: Vodiči musia byť obozretní kvôli padajúcim skalám medzi 6,0 a 13,0 km.
  • HP Šútovce a HP Fačkov: Uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10, respektíve 12 metrov dĺžky.
  • Poľadovica a hmla: Cestári varujú pred poľadovicou na úseku Chotín – Pribeta (cesta II/589) a silnou hmlou s viditeľnosťou do 100 metrov v okolí Banskej Belej a Banskej Štiavnice.

Okrem komplikácií v doprave pretrváva v mnohých oblastiach nepriaznivá smogová situácia. Upozornenie na zvýšenú koncentráciu častíc PM10 platí pre mestá Košice, Prešov, Ružomberok, Jelšava, Lučenec, Čadca a ďalšie obce na juhu a východe. V noci došlo k prekročeniu informačného prahu aj vo Vranove nad Topľou a Humennom, kde sa však očakáva postupné zlepšenie. Odborníci odporúčajú obmedziť fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie, pričom ohrozené sú najmä deti, seniori a chronicky chorí ľudia.

Zimná atmosféra na Kolibe
Video
V Bratislave 21. januára 2026 / Zdroj: Ivan Majerský, TV Pravda

Dnešný deň bude oblačný až zamračený, miestami sa vyskytne hmla. Najmä na strednom a východnom Slovensku treba počítať so snežením alebo dažďom so snehom. V nižších polohách sa očakáva mrholenie, ktoré môže ráno a dopoludnia namŕzať.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1 500 metrov sa bude teplota pohybovať okolo –1 stupeň Celzia. Meteorológovia predpokladajú, že na krajnom východe môže napadnúť do 5 centimetrov nového snehu. Vietor bude slabý, na juhozápade miestami juhovýchodný s rýchlosťou do 25 km/h.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie #smog #sneh #zima #Donovaly #poľadovica
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"