Vládni audítori našli chyby v projektoch Marty Šimečkovej, združenie musí vrátiť dotácie kvôli duplicitným faktúram

Vládna kontrola financovania občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré organizuje konferenciu Stredoeurópske fórum, priniesla definitívne závery. Audit Ministerstva financií SR vyvrátil pôvodné tvrdenia premiéra Roberta Fica o priamom osobnom obohatení koordinátoriek, no zároveň identifikoval závažné systémové nedostatky pri narábaní s dotáciami v rokoch 2020 až 2022.

24.01.2026 12:10
Podľa správy, ktorú získal denník SME, dochádzalo k opakovanému uplatňovaniu rovnakých faktúr pri čerpaní rôznych štátnych zdrojov. Tie isté náklady na honoráre rečníkov či technické zabezpečenie boli vykázané duplicitne, v niektorých prípadoch aj trikrát. Kontrolóri preverili dotácie v objeme 255-tisíc eur, pričom nezrovnalosti našli pri viac ako polovici tejto sumy. Hodnota sporných dokladov dosiahla takmer 70-tisíc eur.

Kontrola bola spustená po politickom tlaku premiéra Fica z jesene 2025. Ten útočil na združenie vedené Martou Šimečkovou, matkou lídra opozície Michala Šimečku, s tvrdením, že koordinátorky si neoprávnene ponechali 88-tisíc eur. Audit však dôkazy o takomto osobnom obohatení Šimečkovej či Andrey Pukovej nenašiel.

Napriek tomu rezort financií navrhol sankcie v celkovej výške 133 844 eur za porušenie finančnej disciplíny. Príkladom pochybení bol honorár pre spisovateľa Michala Hvoreckého, financovaný súčasne z dvoch štátnych zdrojov. Rezort odmietol argumentáciu združenia o administratívnych chybách, poukazujúc na rozsah a pravidelnosť týchto praktík.

Marta Šimečková označila proces za politickú šikanu a zdôraznila, že audit nepreukázal preplácanie faktúr v zmysle osobného zisku. Ministerstvo však plánuje začať správne konania na vymáhanie prostriedkov. Projekt Fórum bol súčasťou širšej kontroly 26 subjektov, pričom závažné pochybenia sa našli u šiestich z nich, vrátane združenia Post Bellum či Divadla Pôtoň, dodáva denník.

Michal Šimečka Čítajte aj Hnutie Slovensko predložilo nový dôkaz v kauze lustrovania Šimečkovej matky
