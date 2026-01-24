Vládni audítori našli chyby v projektoch Marty Šimečkovej, združenie musí vrátiť dotácie kvôli duplicitným faktúram

Podľa správy, ktorú získal denník SME, dochádzalo k opakovanému uplatňovaniu rovnakých faktúr pri čerpaní rôznych štátnych zdrojov. Tie isté náklady na honoráre rečníkov či technické zabezpečenie boli vykázané duplicitne, v niektorých prípadoch aj trikrát. Kontrolóri preverili dotácie v objeme 255-tisíc eur, pričom nezrovnalosti našli pri viac ako polovici tejto sumy. Hodnota sporných dokladov dosiahla takmer 70-tisíc eur.
Kontrola bola spustená po politickom tlaku premiéra Fica z jesene 2025. Ten útočil na združenie vedené Martou Šimečkovou, matkou lídra opozície Michala Šimečku, s tvrdením, že koordinátorky si neoprávnene ponechali 88-tisíc eur. Audit však dôkazy o takomto osobnom obohatení Šimečkovej či Andrey Pukovej nenašiel.
Napriek tomu rezort financií navrhol sankcie v celkovej výške 133 844 eur za porušenie finančnej disciplíny. Príkladom pochybení bol honorár pre spisovateľa Michala Hvoreckého, financovaný súčasne z dvoch štátnych zdrojov. Rezort odmietol argumentáciu združenia o administratívnych chybách, poukazujúc na rozsah a pravidelnosť týchto praktík.
Marta Šimečková označila proces za politickú šikanu a zdôraznila, že audit nepreukázal preplácanie faktúr v zmysle osobného zisku. Ministerstvo však plánuje začať správne konania na vymáhanie prostriedkov. Projekt Fórum bol súčasťou širšej kontroly 26 subjektov, pričom závažné pochybenia sa našli u šiestich z nich, vrátane združenia Post Bellum či Divadla Pôtoň, dodáva denník.Čítajte aj Hnutie Slovensko predložilo nový dôkaz v kauze lustrovania Šimečkovej matky