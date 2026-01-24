Trump je podľa Danka nevyspytateľným partnerom pre Európu. Karas odmieta diskusie o neutralite

Podľa Danka je americký prezident pre Európu nevyspytateľným partnerom. „Dnes je to Grónsko, zajtra to môže byť Kuba,“ uviedol Danko v reakcii na meniacu sa rétoriku Washingtonu.Čítajte viac SNS odmieta ísť s Ficom „do pekla“. Koalícia začala predvolebný rok novými konfliktmi
Líder národniarov v relácii zdôraznil, že hoci pôvodne očakával od Trumpa skoré ukončenie vojny na Ukrajine, momentálne vníma najmä ekonomické záujmy. „Neviem, čo v takejto dohode s NATO majú robiť nerastné bohatstvá. Nerastné bohatstvo je niečo sväté v každej ústave a patrí ľudu a národu,“ povedal Danko. Z tohto dôvodu predseda SNS nesúhlasí s partnerstvom s USA pri výstavbe novej atómovej elektrárne a preferuje spoluprácu s Francúzskom. „Myslím si, že keď nemôžeme stavať elektrárne s Rusmi, čo by som bol najradšej, tak poďme sa radšej baviť aj s Francúzmi,“ dodal.
Podpredseda KDH Viliam Karas reagoval na skoršie vyjadrenia premiéra Roberta Fica o možnej neutralite SR. Karas označil akúkoľvek diskusiu o neutralite za nereálnu. „Kto hovorí o neutralite, je hazardér a samovrah,“ vyhlásil Karas s tým, že v súčasnej dobe ide o „čisté politické blúznenie“. Zdôraznil, že bezpečnosť Slovenska je naviazaná na medzinárodné právo a členstvo v kolektívnych zoskupeniach.
Podľa podpredsedu KDH by oslabenie bezpečnostných pilierov mohlo ohroziť existenciu krajiny. „Dnes sa nehráme piškvorky, nehráme sa o maličké kúsky, ale o zachovanie štátnosti a územnej celistvosti,“ upozornil Karas. Zároveň dodal, že politika súčasného premiéra podľa neho riskuje budúcnosť krajiny. „Z môjho pohľadu premiér brutálne hazarduje so slovenskou štátnosťou práve tým, ako robí piruety,“ uzavrel Karas v relácii.