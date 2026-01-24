Pravda Správy Domáce Zomrel politický väzeň Arpád Tarnóczy. Bol prvým prezidentom Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu

Vo veku 89 rokov zomrel v piatok (23. 1.) prvý prezident Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu, politický väzeň a dlhoročný predseda organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja Arpád Tarnóczy. TASR o tom informovala rodina zosnulého.

Tarnóczy sa narodil 11. apríla 1936 v Novákoch. Ako deväťročný podľa Ústavu pamäti národa (ÚPN) tajne doručil známym do koncentračného tábora doklady a peniaze potrebné na útek. V roku 1946 ho prvýkrát zatkli za roznášanie letákov s nápisom „Smrť komunizmu“. O tri roky neskôr, keď nemal ešte ani 14 rokov, ho na pol roka odsúdili za údajnú protištátnu činnosť.

V 90. rokoch bol poslancom Národnej rady SR za HZDS. Jeho motiváciou bolo podľa ÚPN, aby sa ľudia dozvedeli o tom, čo sa dialo v komunistických väzeniach. V roku 1996 predložil v parlamente zákon o amorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ktorý bol následne prijatý. Neskôr z politiky odišiel, stal sa veľvyslancom v Budapešti. Získal aj titul maltézskeho rytiera. Bol tiež jedným zo zakladateľov vodného póla v Novákoch a pričinil sa o jeho rozvoj na celom Slovensku.

