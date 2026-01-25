Pravda Správy Domáce Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru, ponuku vyhodnocuje

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru, ponuku vyhodnocuje

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer). Dodal, že rezort diplomacie v súčasnosti ponuku vyhodnocuje. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

25.01.2026 08:47
„Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru už v utorok tento týždeň,“ uviedol Blanár. Doplnil, že ministerstvo momentálne „vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami“.

„Vítame akúkoľvek mierovú iniciatívu, ktorá dokáže priniesť reálne výsledky, ako sa to americkej administratíve pod vedením Donalda Trumpa podarilo napríklad medzi Arménskom a Azerbajdžanom, mierovým plánom v Pásme Gazy či pri aktuálne prebiehajúcich rokovaniach medzi ukrajinskou a ruskou stranou,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Trump Čítajte viac Trumpova Rada mieru vyvoláva diplomatické zemetrasenie. Kým Česko o vstupe rokuje, Kanade prezident zrušil pozvánku

Trump založil Radu mieru podpisom jej charty vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, pričom z EÚ sú zatiaľ jej jedinými členmi Maďarsko a Bulharsko. Medzi ďalšími signatármi sú napríklad Argentína, Izrael či Saudská Arábia.

Trump pôvodne navrhol novú radu s tým, že by dohliadala na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Neskôr prezident USA naznačil, že jej ciele by sa mohli rozšíriť aj na riešenie konfliktov a kríz po celom svete, a nielen v Pásme Gazy. Španielsky premiér Sanchéz v tejto súvislosti poukázal na to, že Trump do Rady mieru nezahrnul Palestínsku samosprávu. Pozvanie odmietol.

blanar Čítajte viac Blanár odsúdil útoky na ukrajinskú energetiku a vyzval Rusko, aby prestalo s nehumánnym prístupom k civilistom
