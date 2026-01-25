Saková: Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur. V Hlase o výmene lídra neuvažujú

Prípadným vstupom Slovenska sa má podľa ministerky neskôr zaoberať aj vláda. „Uvidíme, či Slovensko príjme túto ponuku a vyčlení finančné prostriedky v objeme jednej miliardy eur,“ uviedla Saková. Podľa jej slov je na mieste byť súčasťou mierových riešení, otázna je však finančná stránka veci. „Politickým konsenzom dôjdeme k výsledku,“ dodala.
V rámci relácie sa ministerka vyjadrila aj k aktuálnemu dianiu v koaličnej strane Hlas-SD, ktorá podľa jej slov momentálne nemá v pláne meniť svojho lídra. Zdôraznila, že predsedníctvo stojí pri Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Momentálne sa nezaoberáme výmenou predsedu," povedala Saková.
V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorý odišiel z poslaneckého klubu, no v strane zotrval, ministerka uviedla, že toto rozhodnutie absolútne rešpektujú. Komentovala aj medializované informácie o Petrovi Kmecovi a jeho možnom odchode na post veľvyslanca v Taliansku. „Pán Kmec je kariérny diplomat. Takže, ak má záujem o post veľvyslanca SR v nejakej európskej krajine, tak je to úplne na mieste,“ konštatovala Saková.