Bratislavu a okolie dusí nebezpečný smog, na horách hrozí mohutná víchrica, upozorňujú meteorológovia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na pretrvávajúcu smogovú situáciu v Bratislave, Senci a Pezinku. Upozornenie pre zvýšenú koncentráciu častíc PM10 sa v nedeľu naďalej týka aj lokalít Jelšava, Oščadnica a Čadca. Odborníci v tejto súvislosti odporúčajú obmedziť pobyt aj fyzickú námahu vonku.
„Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici," uvádza ústav s tým, že citlivé osoby môžu pociťovať dráždenie očí, nosa či bolesti hlavy.
Zatiaľ čo v nižších polohách predstavuje riziko znečistené ovzdušie, na horách platia výstrahy 2. stupňa pred vetrom. Týkajú sa okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. V polohách nad 1 800 metrov sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý v nárazoch dosiahne až 160 km/h.
„Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ pripomína SHMÚ. V nižších horských polohách nad 1 500 metrov, napríklad v okresoch Žilina či Banská Bystrica, platí prvý stupeň výstrahy, pričom vietor tu môže dosiahnuť silu víchrice. Všetky výstrahy pred vetrom sú predbežne v platnosti do pondelka 26. januára do 08.00 h.