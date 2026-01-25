To vy vediete slovenské rodiny do pekla, vyhlásil Majerský a vylúčil spoluprácu so Smerom. Kaliňák spochybňuje jeho vplyv v KDH

Majerský v relácii opätovne vylúčil vládnu spoluprácu so stranou Smer. Kritizoval súčasnú sociálnu situáciu a odvolal sa na slová premiéra Roberta Fica o „ceste do pekla“. „To vy vediete slovenské rodiny do pekla,“ vyhlásil Majerský smerom k podpredsedovi vládnej strany. Podľa lídra KDH žije aktuálne milión ľudí na hranici chudoby, čo označil za priamy dôsledok politiky Smeru. „V žiadnom prípade sa so Smerom vládnuť nedá,“ zdôraznil.
Kaliňák v reakcii obhajoval hospodárenie súčasnej koalície a zodpovednosť za stav verejných financií pripísal predchádzajúcim vládam. „Smer odovzdal Slovensko pri jednopercentnom deficite. Snažíme sa napraviť situáciu tak, aby sme nezasiahli sociálne výdobytky ľudí,“ uviedol Kaliňák.
Kaliňák vytiahol manželku predsedu KDH
Minister obrany v rámci debaty spochybnil Majerského postavenie v hnutí a naznačil, že KDH má iné vedenie. „Nie je to ten fakt, že viac riadi vaša manželka KDH ako vy sám?“ opýtal sa Kaliňák s odkazom na europoslankyňu Miriam Lexmann. Minister zároveň tvrdil, že v hnutí existuje silná kritika voči súčasnému vedeniu, čo Majerský označil za klamstvo.
Témou bola aj forma komunikácie Roberta Fica cez videá na sociálnych sieťach či kritika od Andreja Danka (SNS). Podľa Kaliňáka sa šéf národniarov nechal „uniesť na vlnách opozície“. Majerský naopak kabinet označil za „najslabšiu vládu Roberta Fica“, ktorej chýba vízia a mala by byť vymenená.Čítajte viac SNS odmieta ísť s Ficom „do pekla“. Koalícia začala predvolebný rok novými konfliktmi
Zbrojenie a predražená „Kukurica“
Ostrý stret priniesla téma výdavkov na obranu a rekonštrukcia bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Majerskému sa nepáči, že zbrojársky priemysel na Slovensku aktuálne „prekvitá“. Kaliňák kontroval, že podpora zbrojárov je súčasťou vládneho programu a cieľom je rast slovenskej ekonomiky.
Pri téme rekonštrukcie Hviezdy sa hostia nezhodli na hospodárnosti projektu. Kým Majerský s odkazom na správu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) hovoril o predražení, minister obrany trval na tom, že stavba predražená nie je a rezort žiada za investované peniaze adekvátnu kvalitu.
Dilema okolo Trumpovej Rady mieru
Časť diskusie patrila aj pozvánke pre Slovensko do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Robert Kaliňák potvrdil, že rezort diplomacie už podklady skúma. „Vítame a sme absolútnymi podporovateľmi každej mierovej iniciatívy,“ uviedol s tým, že túto aktivitu podporuje aj kvôli jej koreňom v riešení situácie v Gaze. Varoval však pred unáhlenými politickými gestami a žiada analýzu súladu s naším právnym poriadkom.
Milan Majerský rovnako vyjadril pochybnosť o ústavnosti takejto účasti a apeloval na spoločný postup s partnermi. „Mali by sme našu činnosť v takejto Rade mieru koordinovať s partnermi z Európskej únie. To je alfa omega,“ uzavrel predseda KDH s dôvetkom, že bez koordinácie s EÚ a NATO nevidí v projekte veľkú nádej.Čítajte viac Saková: Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur. O energopomoci kolujú podľa ministerky nepresné informácie