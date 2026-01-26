Vražda Kuciaka: Proces sa začína odznova, Kočner aj Zsuzsová sa postavia pred nový senát

O prípade sa začne rozhodovať už po tretí raz. Pezinský súd oslobodil v máji 2023 spod obžaloby podnikateľa Mariana Kočnera a jeho volavke Alene Zsuzsovej vymeral súhrnný 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Vinnou ju uznal v prípade objednávky Kuciakovej vraždy aj z prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho a tiež za nedovolené ozbrojovanie. Okrem trestu za mrežami s najprísnejším stupňom stráženia, má povinnosť nahradiť rodine Kuciakovej nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur.
Najvyšší súd však tento rozsudok ŠTS minulý rok zrušil. Dôvodom boli zistené chyby, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov, a takisto to, že sa pôvodný senát ŠTS nevysporiadal so všetkými okolnosťami, ktoré boli významné pre rozhodnutie.Čítajte viac Otec Jána Kuciaka k 6. výročiu vraždy: Nemám dobrý pocit. Obávam sa, že všetko začne odznova
Odvolací súd prikázal prípad na rozhodnutie inému senátu špecializovaného súdu. ŠTS sa bude opäť zaoberať aj prípadmi údajných príprav vrážd prokurátorov Žilinku, Šufliarskeho a Daniela Lipšica. Pred nový senát, ktorému predsedá sudca Miroslav Mazúch, predstúpia ako podozriví Kočner a Zsuzsová. Obžalovaní sú tiež Dušan Kracina a Darko Dragić.
Uplynie osem rokov
Kuciaka a Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači vo februári 2018. Vykonávateľov vraždy Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa odsúdili na 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody a Zoltána Andruskóa na 15 rokov nepodmienečne. Kočner si odpykáva svoj 19-ročný trest odňatia slobody v prípade zmenkového podvodu.