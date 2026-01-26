Bombic opäť pred súdom. Obžalovaný je z extrémistickej trestnej činnosti

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa začína pojednávanie s Danielom Bombicom, ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. Podporiť ho prišli europoslankyňa za Smer Judita Laššáková, Zoroslav Kollár, Štefan Harabin či Marián Magát, ktorého v sobotu prepustili z väzenia, kde si odsedel štyri roky trest za extrémistickú činnosť. Termíny pojednávaní sú vytýčené na 26., 29. a 30. januára.
26.01.2026
Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal začiatkom júla minulého roka obžalobu pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.
Minulý rok v decembri zamietol Najvyšší súd SR sťažnosť Bombica proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Rovnako zamietol aj jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.
