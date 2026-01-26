Náročné ráno na slovenských cestách. Neprejazdná R1 do Trnavy aj vstup do Košíc. Dopravu v Bratislave komplikujú kolóny

Rýchlostná cesta R1 v smere do Trnavy je aktuálne neprejazdná. Stalo sa tak z dôvodu udalosti v doprave v súvislosti nákladným vozidlom. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti na mieste usmerňujú dopravu a odkláňajú ju na výjazd na obec Vlčkovce. Žiadame vodičov, aby plne rešpektovali pokyny policajných hliadok,“ uviedla polícia.
Pre nehodu na križovatke Valaliky-Barca je cesta do Košíc neprejazdná
Na ceste I/17 križovatka Valaliky-Barca došlo v pondelok ráno k nehode troch vozidiel. Oba jazdné pruhy do centra Košíc sú neprejazdné. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste sú štyria účastníci, jedna osoba bola prevezená na lekárske ošetrenie,“ uvádza s tým, že pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky.
Premávka je regulovaná policajnými hliadkami. Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.
Premávku v Bratislave obmedzujú v pondelok ráno kolóny
Premávku v Bratislave obmedzujú v pondelok ráno na viacerých frekventovaných ťahoch kolóny. Vodiči si počkajú na viacerých výjazdoch na diaľnicu D1 aj 20 minút. Podobne je to aj v meste. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna Slovenského rozhlasu.
Pri výjazde na obchvat z Gagarinovej blokuje pravý pruh odstavený kamión. Podľa Zelenej vlny sa tvoria kolóny a vodiči sa zdržia 20 minút. Podobne dlho si postoja aj na úseku diaľnice D1 medzi Zlatými Pieskami a Prístavným mostom smerom do Petržalky.
Na 20-minútové kolóny sa treba podľa dopravného servisu pripraviť aj v meste. Vodiči si postoja na Šancovej a Trnavskej smerom na Pražskú. Desať minút navyše budú potrebovať aj na nábreží pred mostom SNP v smere z Karlovej Vsi.
Slovenská správa ciest upozorňuje na hmlu v niektorých častiach krajiny
Slovenská správa ciest (SSC) upozornila vodičov na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Banská Belá, Banská Štiavnica, Mníšek nad Hnilcom, Spišská Nová Ves a Krompachy. Na cestách III. triedy v obvode Trstená sa vodiči môžu stretnúť so zľadovateným snehom na vozovke. SSC o tom informovala na svojom webe Zjazdnost.sk.
„Cesta II/531 Muráň – Červená Skala je uzavretá pre nákladné autá nad 10 metrov z dôvodu zasneženej vozovky,“ upozornili cestári. Varovali aj pred padajúcimi skalami na horských priechodoch Donovaly a Šturec.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno – Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesta II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom – Krásnohorské Podhradie – Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla – križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.