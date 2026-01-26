Novela rokovacieho poriadku bude prvým bodom januárovej schôdze

Raši potvrdil, že návrhy zmien sú reakciou na konflikty, ktoré sa udiali na decembrovej schôdzi. „Boli to bezprecedentné situácie,“ upozornil Raši, pričom z ich podnecovania obvinil opozíciu, ktorá podľa neho navyše obštrukciami bránila naplniť základnú funkciu parlamentu – prijímať zákony. „To, čo sa udialo, bol útok na demokraciu. Opozícia sa snažila zablokovať zákonodarný orgán zvolený v demokratických voľbách,“ skonštatoval.
Priblížil, že novela rokovacieho poriadku prináša množstvo drobných úprav, ktoré majú okrem iného zvýšiť prehľadnosť pri navrhovaných zmenách v zákone. „Prináša aj etický kódex, čo je silná požiadavka verejnosti,“ upozornil. Etický kódex upravuje aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Vizuálne pomôcky budú zakázané, rovnako bude vytvorená diskrétna zóna, ktorá ma zabrániť atakovaniu vystupujúceho. „Nie je možné, aby bol osobne blokovaný jeho prejav,“ zdôraznil predseda parlamentu.
Za narušenie poriadku môže predsedajúci vykázať poslanca zo sály, čo bude spojené so stratou mesačného platu i paušálnych náhrad. Rovnaká sankcia bude platiť i pri opakovanom vykázaní zo sály. „Po novom sa upravuje aj zásah parlamentnej stráže, na požiadanie predsedu či podpredsedov parlamentu môžu do rokovacej sály vstúpiť v prípade ohrozenia života či majetku,“ dodal Raši.
Na prerokovanie bodu programu sa stanovuje maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby v trvaní 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. „Parlament môže rozhodnúť o predĺžení času rozpravy,“ upozornil predseda NR SR. Je presvedčený, že navrhované maximum prináša dostatočný čas na vyjadrenie sa a diskusiu o téme.
Novela rokovacieho poriadku má riešiť správanie sa poslancov v rokovacej sále i disciplinárne konanie a tiež ich vyjadrovanie. Koalícia potrebu zmeny argumentuje incidentmi, ktoré sa v rokovacej sále odohrali v priebehu decembrovej schôdze. Priebeh schôdze tiež podľa koalície ukázal, že sa súčasný rokovací poriadok dá ľahko zneužiť a obštrukciami zabrániť v prerokovaní bodov.