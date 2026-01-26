Rozzúrený dav, zničené autá, lietali aj kamene. Policajný zákrok vo Veľkej Ide bol zákonný

„Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby po preverení všetkých okolností vec 15. januára 2026 odmietol, pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Po analýze videí z telových kamier a priemyselných kamier a množstva výsluchov je odôvodnený záver, že nedošlo k nezákonnému zákroku a policajti sa nedopustili trestného činu,“ uviedla hovorkyňa.
Úrad informoval, že 28. júna 2025 vo večerných hodinách v obci Veľká Ida privolali policajnú hliadku, pretože bol narušený verejný poriadok príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity v podobe masívneho davu so stovkami osôb. Po vykonaní zákroku sa osoby komunity sťažovali na kroky policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Košice s tým, že bezdôvodne na nich mali strieľať nesmrtiacimi zbraňami a malo dôjsť k ujme na ich zdraví a majetku.Čítajte viac Streľba vo Veľkej Ide: Úrad inšpekčnej služby preveruje policajný zásah
„Z kamerových záznamov je nesporne preukázané, že dav (stovky osôb) aktívne útočil na policajtov a civilné vozidlá hádzaním kameňov. Útoky neboli len verbálne, ale aj fyzické, čo potvrdzuje zranenie zasahujúceho policajta kameňom vyžadujúce si lekárske ošetrenie a poškodené autá,“ informovala Dobiášová. Použitie varovných výstrelov do vzduchu bolo podľa vyšetrovania reakciou na priamy útok davu, ktorý sa rozbehol proti hliadke, a slúžilo na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Miernejšie výzvy na upustenie od protiprávneho konania boli neúčinné. „Hmaty a chvaty boli použité výlučne voči osobám, ktoré kládli aktívny odpor. Nebolo preukázané tvrdenie oznamovateľov o svojvoľnej ‚streľbe do davu‘ s úmyslom zraniť,“ dodala hovorkyňa.