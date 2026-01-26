Drucker o Voderadoch: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte

„Nebudeme tolerovať žiadne pokusy zneužívať či už meno štátu, ani verejné výzvy, na súkromné obohacovanie. Tento odkaz vysielam preto, pretože sa ku mne dostali veľmi znepokojivé signály o možnom zneužívaní mena štátu osobami, ktoré ale stoja mimo oficiálnych procesov. Jednu z takýchto informácií som dostal minulý týždeň vo štvrtok e-mailom,“ priblížil Drucker.
O detailoch vzhľadom na prebiehajúce prešetrovanie nechcel hovoriť. „Môžem vám povedať toľko, že som dostal e-mailom informáciu zo strany zástupcu nejakého uchádzača o tom, že niekto za nimi chodí a tvrdí im, že niečo vie vybaviť, ak sa niečo zaplatí. Nevie nič vybaviť,“ zdôraznil Drucker s tým, že údajní „vybavovači“ by nemali byť priamo zamestnanci ÚPPV. Celú informáciu podľa vlastných slov posunul Generálnej prokuratúre (GP) a takto by podľa neho mali postupovať všetci, ktorí sa s niečím podobným stretnú.
Konanie sa týka inovačných výziev, pre ktoré z funkcie odišiel predchádzajúci podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD). Podľa Druckera išlo o dôležité výzvy, ktoré mali pomôcť firmám pri inováciách v oblasti robotiky, automatizácie a biotechnológií. Vzhľadom na to, že sa okolo nich objavili pochybnosti, dal po nástupe na úrad urobiť detailný audit aj prehodnotiť existujúce hodnotiace posudky v zahraničí. Zároveň sa výška dotácií zo strany štátu znížila v priemere o 11 % a úspešní uchádzači, ktorých bolo zatiaľ 33, museli zvýšiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Z alokovaných 233 miliónov eur bolo zatiaľ čerpaných 118 miliónov eur so spolufinancovaním na úrovni 70 miliónov eur, vyčíslil minister. Ďalšie projekty sa ešte preverujú a môžu byť podporené neskôr.
„Dávam veľmi jasne do pozornosti, že tieto rozhodnutia a analýzy budú robené rýdzo profesionálne a odborne a naozaj, ak sa ktokoľvek z potenciálnych uchádzačov dozvie alebo za ním ktokoľvek príde s akýmkoľvek vybavovaním, že to dokáže vybaviť, okamžite hlásiť OČTK. Štát musí chrániť verejné zdroje, ale aj férových uchádzačov,“ zdôraznil Drucker.