Pravda Správy Domáce Drucker o Voderadoch: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte

Drucker o Voderadoch: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte

Je neakceptovateľné, aby sa rôzni konzultanti a „vybavovači“ snažili zneužívať štát a verejné výzvy na svoje súkromné obohacovanie. Ak sa ktokoľvek s takýmto konaním stretne, mal by sa okamžite obrátiť na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Vyhlásil to v pondelok minister školstva a dočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý sa podľa vlastných slov dostal k takýmto závažným informáciám a okamžite ich posunul OČTK.

26.01.2026 14:47 , aktualizované: 15:24
debata (6)

„Nebudeme tolerovať žiadne pokusy zneužívať či už meno štátu, ani verejné výzvy, na súkromné obohacovanie. Tento odkaz vysielam preto, pretože sa ku mne dostali veľmi znepokojivé signály o možnom zneužívaní mena štátu osobami, ktoré ale stoja mimo oficiálnych procesov. Jednu z takýchto informácií som dostal minulý týždeň vo štvrtok e-mailom,“ priblížil Drucker.

O detailoch vzhľadom na prebiehajúce prešetrovanie nechcel hovoriť. „Môžem vám povedať toľko, že som dostal e-mailom informáciu zo strany zástupcu nejakého uchádzača o tom, že niekto za nimi chodí a tvrdí im, že niečo vie vybaviť, ak sa niečo zaplatí. Nevie nič vybaviť,“ zdôraznil Drucker s tým, že údajní „vybavovači“ by nemali byť priamo zamestnanci ÚPPV. Celú informáciu podľa vlastných slov posunul Generálnej prokuratúre (GP) a takto by podľa neho mali postupovať všetci, ktorí sa s niečím podobným stretnú.

Konanie sa týka inovačných výziev, pre ktoré z funkcie odišiel predchádzajúci podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD). Podľa Druckera išlo o dôležité výzvy, ktoré mali pomôcť firmám pri inováciách v oblasti robotiky, automatizácie a biotechnológií. Vzhľadom na to, že sa okolo nich objavili pochybnosti, dal po nástupe na úrad urobiť detailný audit aj prehodnotiť existujúce hodnotiace posudky v zahraničí. Zároveň sa výška dotácií zo strany štátu znížila v priemere o 11 % a úspešní uchádzači, ktorých bolo zatiaľ 33, museli zvýšiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Z alokovaných 233 miliónov eur bolo zatiaľ čerpaných 118 miliónov eur so spolufinancovaním na úrovni 70 miliónov eur, vyčíslil minister. Ďalšie projekty sa ešte preverujú a môžu byť podporené neskôr.

„Dávam veľmi jasne do pozornosti, že tieto rozhodnutia a analýzy budú robené rýdzo profesionálne a odborne a naozaj, ak sa ktokoľvek z potenciálnych uchádzačov dozvie alebo za ním ktokoľvek príde s akýmkoľvek vybavovaním, že to dokáže vybaviť, okamžite hlásiť OČTK. Štát musí chrániť verejné zdroje, ale aj férových uchádzačov,“ zdôraznil Drucker.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Voderady #Tomáš Drucker
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"